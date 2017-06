Österreichs Formel- E- Premiere

Strom wird bei den "Krone E- Mobility Play Days 2017" dort fließen, wo normalerweise Verbrennungsmotoren das Sagen haben. EMobilität ist noch am Beginn ihres Weges in den Fokus öffentlicher Wahrnehmung, es gibt offene Fragen, die Berührungspunkte fehlen großteils. Wie sich Fortbewegung in naher Zukunft verändern wird, zeigen am 29./30. September zahlreiche Experten auf dem Red Bull Ring. Die Besucher lernen Innovationen kennen und können sie aktiv erleben, denn unter anderem stehen Boliden namhafter Autobauer bereit, um auf dem Nordkurs der Formel- 1-Rennstrecke und im Driving Center getestet zu werden. Highlights sind an diesem Wochenende sicher die Österreich- Premiere der Formel E sowie die Weltpremiere des "Red Bull DR.ONE"!

Foto: Sylvia Brown

E- Motorsport- Königsklasse zum ersten Mal in Österreich

Die FIA Formel E Meisterschaft ist die erste ausschließlich elektrische Rennserie der Welt. Auf österreichischem Boden ist noch nie ein Formel- E-Auto gefahren und es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit, die Österreich- Premiere der Königsklasse des E- Motorsports zu feiern, als bei den "Krone E- Mobility Play Days 2017" am Spielberg. Mit ABT Schaeffler Audi Sport ist am 29./30. September eines der Spitzenteams zu Gast und wird auf dem Südkurs des Red Bull Ring mit seinen Formel- E-Wagen spektakuläre Showruns zeigen. Für noch mehr Formel- E-Feeling sorgt das Safety Car der Serie, ein BMW i8. Das Plug- in- Hybrid- Fahrzeug wird ebenfalls bei Showruns in Action zu sehen sein.

Formel- E- Weltmeister Sebastien Buemi zu Gast

Als Draufgabe bringt Renault mit dem Schweizer Superstar Sébastien Buemi den amtierenden Weltmeister dieser Rennserie zu den "Krone E- Mobility Play Days", wo er für Autogramme und Erinnerungsfotos zur Verfügung steht. "Die Formel E spricht junge Menschen an. Das ist ein großes Plus. Von 0 auf 100 km/h bist du fast so schnell, wie in einem Formel- 1-Auto. Wir fahren auf Stadtkursen und nie auf Rennstrecken. Deshalb wäre es etwas Besonderes, wenn die Formel E am Red Bull Ring fahren würde", ist Buemi überzeugt. Den einen oder anderen Tipp kann der Weltmeister vielleicht beim "E- Racing für jedermann" geben, das von E- Kart Race Schladming an diesem Wochenende angeboten wird. Für Aufsehen wird die Firma Kreisel mit einem E- Kart sorgen, das so manchen Sportwagen alt aussehen lässt was die Geschwindigkeit anbelangt.

"Red Bull DR.ONE" Weltpremiere & Drohnen Weltcup

An den "Krone E- Mobility Play Days 2017" sind die Besucher bei Drohnen- Sport auf höchstem Niveau live dabei und werden - mit der Österreich- Premiere der Formel E - Zeugen von insgesamt drei Premieren. Zunächst feiert das "Red Bull DR.ONE" seine Weltpremiere auf dem Red Bull Ring. Außerdem wird der "Air Masters Drone Racing FAI World Cup" am 29./30. September zum ersten Mal in Österreich gastieren. 40 der weltbesten Piloten werden mit bis zu 130 km/h schnellen Geräten den speziell dafür entwickelten dreidimensionalen Kurs und die Gesetze der Schwerkraft hart auf die Probe stellen. Die Fans können den Teams aus nächster Nähe beim Setup in der Box über die Schulter blicken und das Rennen mit VR- Brillen aus Sicht der Drohnen hautnah miterleben. Darüber hinaus erhalten die Besucher jede Menge Informationen über die faszinierende und rasant wachsende Welt der Drohnen. Die TU Graz wird mit Rescue Drohnen demonstrieren und Media Markt ist als erste Anlaufstelle Österreichs für private Nutzer bei den "Krone E- Mobility Play Days 2017" vertreten.

Foto: Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Der Eintritt zu den "Krone E- Mobility Play Days 2017" auf dem Red Bulll Ring ist frei, Besucher können sich kostenlose Tickets unter www.gpticketshop.com oder bei den Partnern des Events sichern - solange der Vorrat reicht.