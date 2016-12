Österreichs Botschaft taufte Weihnachtskekse um

Unter dem Motto "Was machen Muslime zu Weihnachten?" hat die österreichische Botschaft in Berlin zu einem Empfang am Donnerstagabend geladen. Dabei sollten "winterliche Köstlichkeiten" gereicht werden - so stand es zumindest in der Einladung. Der Ausdruck "winterlich" sorgte dabei aber bei vielen für Kopfschütteln - sind Kekse, Lebkuchen und Co. doch eigentlich viel mehr als klassische Weihnachtsleckereien bekannt. Der Botschafter selbst spricht allerdings von einem "schwachsinnigen Fehler", der nicht mehr vorkommen werde.