Österreicher verzockten 2016 rund 1,6 Milliarden 

Im Online- Glücksspiel erhöhten sich demnach die Brutto- Spielerträge seit 2013 um 47 Prozent, alleine im Vorjahr waren es plus 21,5 Prozent. Bereits mehr als ein Viertel aller Spiel- und Wetterträge kommen von Internet- Plattformen, vorwiegend mit Firmensitz im Ausland.

Foto: dpa/Martin Gerten

Laut den Beratern ist der Anstieg im Online- Gaming auch auf die strengere gesetzliche Regelung bei Spielautomaten zurück zu führen. Von dieser hätten auch die Spielbanken profitiert. So wuchsen die Brutto- Spielerträge in den heimischen Casinos im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf 224 Millionen Euro an.