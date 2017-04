Österreicher vergaßen Urnen der Eltern in Hotel

2002 und 2007 wurden die Eltern der Österreicherin Agnes G. (54) im bayrischen Traunstein eingeäschert. Seitdem dürften die sterblichen Überreste im Gepäck der reisefreudigen Dame sein. Denn, wie sich nun herausstellte, die 54- Jährige hatte mit ihrem Sohn Alexander (27) im November des Vorjahres in Worms im deutschen Bundesland Rheinland- Pfalz im Hotel Faaber- Haag eingecheckt.

Über Nacht verschwunden

"Sie blieben drei Wochen", so Hausherr Volker Haag - die Gäste klagten über finanzielle Not. Der Wirt mit dem Herz am rechten Fleck gewährte aber weiteren Aufenthalt. Mutter und Sohn fragten, ob sie ein paar Habseligkeiten kurz dort lassen könnten, sie wollten sich um das Geld für die Rechnung kümmern.

Dann waren die beiden über Nacht weg. "Wir wollten die Kleidung spenden, da fanden wir die Urnen", so Haag. Die Österreicher sind nicht erreichbar, die Urnen auf dem Friedhof in Worms in Verwahrung …

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung