Österreicher überleben Flugzeugabsturz unverletzt!

Dramatische Szenen haben sich am Montagnachmittag über Udine in Italien abgespielt. Ein Kleinflugzeug mit zwei Österreichern an Bord stürzte kurz nach dem Start in San Mauro di Premariacco ab. Wie durch ein Wunder überlebten die Insassen, doch nicht nur das: Sie blieben sogar unverletzt, berichtete die Feuerwehr.