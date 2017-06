Österreicher- Tag mit vier Siegen in Porec

Österreichs Beachvolleyballer haben beim World- Tour- Major in Porec einen optimalen Start erwischt. Clemens Doppler/Alexander Horst gewannen gegen die Russen Oleg Stojanowski/Artem Jarsutkin 2:0 (19,17), die Qualifikanten Robin Seidl/Tobias Winter sorgten in Pool C mit einem 2:0 (17,20)- Sieg gegen Olympiasieger Philip Dalhausser und Nicholas Lucena für eine Überraschung.