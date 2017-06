Österreicher stirbt bei Polizeiverhör in Polen

Der Tod eines Österreichers in Gewahrsam der Polizei in der polnischen Stadt Czestochowa (Tschenstochau) zieht nun Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach sich: Der 63- Jährige war am 27. Mai festgenommen worden und laut vorläufigem Obduktionsergebnis vermutlich an einer Herzattacke gestorben.