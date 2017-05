Österreicher nach Bluttat in Budapest festgenommen

Zu der Messerstecherei soll es am Dienstag in einem Innenhof in der Palank- Straße gekommen sein. Insgesamt drei Personen waren laut Angaben des Budapester Polizeipräsidiums (BRFK) in Streit geraten.

Gegen den Österreicher wurde ein Verfahren eingeleitet. Der Mann sei von der Polizei als Verdächtigter verhört worden, die Untersuchungshaft wurde beantragt, hieß es. Über die Hintergründe der Tat gab es seitens des BRFK zunächst keine Informationen.