Österreich rüstet sich für Türkei- Grenzöffnung

Im Zeichen möglicher neuer Balkan- Fluchtrouten bei einem Aus des EU- Türkei- Paktes und einer gemeinsame Reaktion der betroffenen Länder darauf ist der Besuch von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Albanien am Donnerstag und Freitag gestanden. "Niemand wird mit einem Flüchtlingsstrom, wie wir ihn im Vorjahr hatten, alleine fertig", sagte Doskozil der APA am Telefon.