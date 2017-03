Österreich - Moldawien: Nur nie Nerven verlieren!

"Das ist eine riesige Ehre, ändert aber nichts: Wie immer will ich vorne weggehen." David Alaba ist sich seiner Verantwortung bewusst: In seinem 55. Länderspiel führt der Bayern- Star heute (in Vertretung für den gesperrten Baumgartlinger) Österreich beim Pflichtsieg in der WM- Quali gegen Moldawien als Kapitän an. (Im Video oben sehen Sie, was Marcel Koller zur Kritik von Paul Scharner zu sagen hatte.)