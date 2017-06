Österreich lässt Hunderte US- Panzer durchrollen

Obwohl Donald Trump beim NATO- Gipfel in Brüssel die Bündnispartner u.a. mit seinen finanziellen Forderungen vor den Kopf stieß und auch ansonsten kein Fettnäpfchen ausließ , dürfen sie rollen - die Panzer. Kein Grund zum Fürchten, handelt es sich dabei doch um die von den USA geleitete internationale Militär- Großübung "Saber Guardian 17". In den kommenden Wochen werden daher zahlreiche amerikanische und britische Truppen samt Panzern und Co. Österreich durchqueren. Die Einheiten werden von Deutschland aus in das Einsatzgebiet in Ungarn, Rumänien und Bulgarien verlegt.