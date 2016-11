Österreich - Irland: Denkt an diese Siege!

Am Samstag kann der "Auftrag" gegen Irland nur lauten: Denkt an diese Siege! Denn die rot- weiß- rote Serie muss halten, auch wenn alle beteuern, dass bei einer Heimniederlage noch nicht alles vorbei wäre, so würde es doch zu einer Monsteraufgabe werden, noch auf den WM- Zug aufzuspringen.

Foto: GEPA

Das wissen der Teamchef, das wissen die Spieler, die unisono erklären: Wir sind bereit für diesen Sieg! Gegen eine Mannschaft, die zuletzt bei der EURO weiter als Österreich kam: Als Gruppendritter aufgestiegen, im Achtelfinale gegen Frankreich ausgeschieden (1:2).

Aber Marcel Koller sagt klipp und klar: "Es ist nicht so wichtig, wer der Gegner ist, wie dieser spielt. Wir spielen zu Hause, wollen mit unseren Möglichkeiten gewinnen, werden alles dafür tun, müssen die richtige Mentalität haben - das ist das Wichtigste!"

Foto: GEPA

Kein Schicksalsspiel

Von einem Schicksalsspiel wollen weder Koller noch sein Kapitän sprechen. Für Julian Baumgartlinger muss man nur wieder in den "Flow" der EM- Qualifikation kommen: "Dann kann auch ein Start mit Sieg, Unentschieden, Niederlage, wie wir ihn hatten, in eine erfolgreiche Qualifikation umgemünzt werden."

PS: Der 56. Geburtstag von Koller wurde nicht groß gefeiert, das soll erst am Samstag passieren - mit einem "Dreier" gegen Irland!