Österreich in Spielen gegen Spanien nur Underdog!

Auf Österreichs Handball- Nationalteam der Männer wartet in der EM- Qualifikation am Mittwoch in Innsbruck (20.25 Uhr) ein großes Kaliber. Vize- Europameister Spanien kommt mit sieben Weltmeister- Spielern von 2013 in die Olympia- Stadt. Am Samstag folgt in Leon (20 Uhr) das zweite Duell.