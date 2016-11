Österreich besiegt bei Turnier in Budapest Italien

Österreichs Eishockey- Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Euro Ice Hockey Challenge in Budapest gestartet. Das junge ÖEHV- Team bezwang am Donnerstag A- WM- Teilnehmer Italien mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Die Verteidiger Stefan Ulmer (9.) und Clemens Unterweger (44.) erzielten jeweils im Powerplay die Tore. Am Samstag (16.30 Uhr) geht es gegen Südkorea weiter.