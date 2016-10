Öl- Dämpfe in AUA- Jet: Landung mit Schutzmasken

Ernste Gesichter machten die 126 Passagiere am 1. Oktober auf dem AUA- Flug von Paris nach Wien. Denn während des Sinkfluges stank es in der Kabine plötzlich gewaltig. Wie sich bei einer Untersuchung später zeigte, waren Öl- Rückstände der Hilfsturbine in die Atemluft gelangt. Die Piloten landeten mit Sauerstoffmasken.