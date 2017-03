ÖFB- Kader: Burgstaller und Bachmann mit dabei

So sieht der ÖFB- Kader für das WM- Qualifikationsspiel gegen Moldawien und für das Testspiel gegen Finnland aus:

ÖFB- Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag 23 Akteure in den Kader für das WM- Qualifikationsspiel gegen Moldawien in Wien (24. März) und den anschließenden Test gegen Finnland in Innsbruck (28. März) einberufen. Neu im Vergleich zu den Quali- Duellen im Herbst sind Schalke- Legionär Guido Burgstaller, der Salzburger Stefan Lainer sowie Ex- U21- Torhüter Daniel Bachmann.

Marco Knaller nicht nominiert

Burgstaller war zuletzt vor fast einem Jahr im freundschaftlichen Test gegen die Türkei (1:2) für das ÖFB- Team aufgelaufen. Nach seinem Wechsel in der Winterpause vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum Bundesliga- Klub Schalke hat sich der Kärntner mit guten Leistungen und Toren in den Fokus gespielt. Bachmann, der beim englischen Premier- League- Klub Stoke City unter Vertrag steht, sowie Lainer von Österreichs Meister Red Bull Salzburg haben noch kein A- Länderspiel bestritten, standen zuletzt aber schon auf Abruf bereit. Überraschend kommt, dass Sandhausen- Torwart Marco Knaller nicht berücksichtigt wurde.

Auch der Rücktritt von Ramazan Özcan war ein großes Thema bei der Pressekonferenz. Marcel Koller dazu: "Er hat mir gegenüber immer betont, dass seine Familie einen großen Stellenwert hat. Vor 14 Tagen habe ich in Leverkusen mit ihm gesprochen. Seine Freundin bekommt nun ein zweites Kind. Er war lange mit dabei, hat die letzten vier Jahre sehr gut gearbeitet, obwohl er nicht immer die Nummer eins war. Er hat das Team immer in der Kabine motiviert. Jetzt hat er sich für die Familie entschieden. Der Zeitpunkt ist nicht optimal, aber die Entscheidung ist zu akzeptieren. Ich danke ihm für seinen Einsatz."

Hier der gesamte Kader im Überblick:

Tor: Daniel Bachmann (Stoke City/0 Länderspiele), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/8), Andreas Lukse (SCR Altach/1)

Abwehr: Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/54/1 Tor), Martin Hinteregger (FC Augsburg/22/1), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/0), Valentino Lazaro (Red Bull Salzburg/5/0), Michael Madl (Fulham/1/0), Sebastian Prödl (Watford/60/4), Markus Suttner (FC Ingolstadt/18/0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur/8/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München/54/11), Marko Arnautovic (Stoke City/60/13), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/53/1), Martin Harnik (Hannover/63/14), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/21/0), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen/52/7), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/25/4), Louis Schaub (Rapid Wien/2/0), Alessandro Schöpf (Schalke 04/11/2)

Angriff: Guido Burgstaller (Schalke 04/9/0), Michael Gregoritsch (Hamburger SV/1/0), Marc Janko (FC Basel/61/28)

Auf Abruf: Markus Kuster (SV Mattersburg/0) - Moritz Bauer (Rubin Kasan/0), Florian Klein (VfB Stuttgart/45/0), Philipp Lienhart (Real Madrid/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/3/0) - Florian Grillitsch (Werder Bremen/0), Stefan Hierländer (Sturm Graz/0), Jakob Jantscher (Caykur Rizespor/23/1), Konrad Laimer (Red Bull Salzburg/0) - Deni Alar (Sturm Graz/0), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt/12/0)