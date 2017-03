ÖFB- Frauen verpassen Finaleinzug beim Zypern- Cup

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie gingen die Schottinnen in der 58. Minute durch einen platzierten Schuss von Jane Ross in Führung, Nicole Billa erzielte sieben Minuten später den Ausgleich.

Nach einem Querpass von Bayern- Spielerin Lisa Evans war es in der 78. Minute die eingewechselte Leanne Ross, die zum 2:1 traf. Den Schlusspunkt setzte Evans (90.) aus einem Konter.

Das Finale bei dem Turnier bestreiten am Mittwoch Südkorea und die Schweiz. Die Eidgenossinnen holten sich am Montag den Sieg in der Gruppe A mit einem 6:0- Erfolg über Italien.

Das Ergebnis:

Österreich - Schottland 1:3 (0:0)

Nikosia

Tore: Billa (65.) bzw. J. Ross (58.), L. Ross (78.), Evans (90.)