ÖFB- Frauen schnuppern bei Test in Holland EM- Luft

"Es ist sicher kein Nachteil, wenn die Spielerinnen das Stadion kennenlernen, das könnte eine wertvolle Erfahrung sein", sagte ÖFB- Frauen- Teamchef Dominik Thalhammer. Nach England (0:3 im April) wartet mit dem Weltranglisten- Zwölften neuerlich ein Topgegner. "Es ist ein Test auf höchstem Niveau. Wir haben bewusst nicht einen Gegner gesucht, gegen den wir fix gewinnen werden, sondern wo wir uns weiterentwickeln, wieder einen Schritt nach vorne machen können", erklärte der 46- Jährige.

Niederlande als EM- Favorit

Der EM- Ausrichter ist für ihn ein Geheimtipp für den EM- Titel. "Sie sind sicher eine der besten Kontermannschaften bei der EM, wir werden sehr gefordert werden im taktischen Bereich, müssen sehr gut organisiert sein", weiß Thalhammer. Prunkstück des EM- Halbfinalisten von 2009 ist die Offensive rund um die 20- jährige Neo- Arsenal- Stürmerin Vivianne Miedema.

"Was die taktische Ausrichtung betrifft, sind sie mit unseren Gruppengegnern eigentlich nicht vergleichbar, am ehesten vielleicht noch mit Island", gab Thalhammer Einblick. Das hatte bei der Gegnerwahl keine Bedeutung. "Wichtig war uns die Spielstärke des Gegners", so der ÖFB- Coach.

Foto: APA/HANS PUNZ

Seine Mannschaft ist am Sonntag in Bestbesetzung ins Flugzeug gestiegen. "Aus personeller Sicht bin ich sehr zufrieden, da passt alles", sagte Thalhammer. Auch die länger verletzt gewesenen Teamstützen Schnaderbeck und Laura Feiersinger seien "viel weiter" als noch beim Lehrgang im April. Wertvolle weitere Spielpraxis werden sie am Dienstag bekommen.

Das Team residiert in Hoenderloo, also noch nicht im EM- Teamquartier in Wageningen. "Dort werden wir noch lange genug sein", erläuterte Thalhammer. Seine Elf fiebert jedenfalls dem 18. Juli entgegen. "Nervosität gibt es, glaube ich, nicht. Aber sicher rückt die EM näher, wird die Anspannung ein bisschen größer."

Trainingswoche in Windischgarsten

Seit Dienstag hatte Thalhammer seine Mannschaft in Windischgarsten zum dritten Mal in diesem Jahr für einen Lehrgang versammelt. Die "intensive Trainingswoche" wurde auch genutzt, um an Details zu feilen sowie Abläufe zu optimieren. Leistungstests im physischen Bereich brachten positive Ergebnisse. "Ich bin zufrieden. Die Spielerinnen haben sehr gut eigenverantwortlich gearbeitet und eine sehr gute Basis für die EURO", resümierte Thalhammer.

Foto: APA/HANS PUNZ

Eine gute körperliche Verfassung wird bei der EM (16. Juli bis 6. August) mitentscheidend sein. Nach dem Duell mit der Schweiz im "Adlerhorst" geht es für die ÖFB- Auswahl in der Gruppe C auch noch gegen Frankreich (22. Juli/Utrecht) und Island (26. Juli/Rotterdam). Bei der Generalprobe für die erstmalige EM- Teilnahme kommt am 6. Juli EM- Teilnehmer Dänemark nach Wiener Neustadt.