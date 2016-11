ÖEHV- Team unterliegt Südkorea bei Euro Challenge

Österreichs Eishockey- Nationalmannschaft hat am Samstag bei der Euro Challenge in Budapest das zweite Spiel verloren. Zwei Tage nach dem 2:0- Erfolg gegen Italien verlor die junge ÖEHV- Truppe gegen Südkorea 4:6 (1:1, 2:2, 1:3). Damit geht es für das Team von Interimstrainer Roger Bader am Sonntag entweder gegen Gastgeber Ungarn oder Dänemark um Platz drei des Sechserturniers.