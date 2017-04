ÖEHV- Ass Komarek wechselt von Malmö zu Karlskrona!

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

21:45 Uhr: +EISHOCKEY+

Gastgeber Ukraine bei B- WM abgestiegen! Gastgeber Ukraine ist bei der Eishockey- WM 1A in Kiew abgestiegen. Die Ukrainer verloren am Mittwoch gegen Kasachstan mit 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) und können nach vier Niederlagen in vier Spielen den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Kasachstan schob sich mit dem Sieg auf Rang zwei vor und wahrte damit die Aufstiegschance.

21:00 Uhr: +EISHOCKEY+

Komarek wechselt von Malmö zu Karlskrona! Karlskrona HK ist der neue Verein von Österreichs Eishockey- Teamstürmer Konstantin Komarek. Der 24- jährige Center hatte bereits vor der laufenden B- WM in Kiew bekannt gegeben, dass er bei einem schwedischen Klub einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe, am Mittwoch gab Karlskrona die Verpflichtung bekannt. Komarek wechselt innerhalb der schwedischen SHL, er spielte in der vergangenen Saison für die Malmö Redhawks.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

20:59 Uhr: +BADMINTON+

Stipsits/Zirnwald bei der Badminton- EM in Kolding (DEN) ausgeschieden!

Herren- Doppel - 1. Runde:

Jacco Arends/Ruben Jille (NED) - Dominik Stipsits/Roman Zirnwald (AUT) 2:0 (17,8)

20:22 Uhr: +DOPING+

Rumänischer Olympia- Dritter acht Jahre gesperrt! Der während der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro positiv auf Testosteron getestete Bronzemedaillen- Gewinner Gabriel Sincraian ist für acht Jahre gesperrt worden. Seine Medaille war dem rumänischen Gewichtheber bereits im vergangenen Dezember aberkannt worden. Laut aktuellen Angaben des Gewichtheber- Weltverbandes (IWF) läuft seine Sperre bis 12. August 2024.

20:10 Uhr: +VOLLEYBALL+

24. Meistertitel en suite für Sokol/Post! Die SG NÖ Sokol/Post ist zum 24. Mal in Serie Volleyball- Damen- Meister. Der Topfavorit gewann am Mittwochabend in der Wiener Posthalle auch das dritte Finalspiel der "best of five"- Serie der Austrian Volley- League (AVL) gegen Linz- Steg souverän mit 3:0 (20,23,17). Zählt man die Triumphe aller Vorgänger- Vereine dazu, ist es bereits die 51. Meisterwürde im heimischen Damen- Volleyball für Sokol/Post.

18:45 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz bei Weltcup in Hyeres auf sechstem Zwischenrang! Der Olympia- Dritte Thomas Zajac und die 19- jährige Barbara Matz sind am Mittwoch beim Segel- Weltcup vor Hyeres in der Nacra- 17- Klasse vom fünften auf den sechsten Rang zurückgefallen, liegen aber weiter voll auf Kurs Richtung Medal Race der Top Ten. Nico Delle Karth und Laura Schöfegger büßten zwei Ränge ein und sind nun Zehnte. Benjamin Bildstein und David Hussl (49er) verbesserten sich indes auf den neunten Platz. David Bargehr und Lukas Mähr (470er) verzeichneten mit einem zweiten Rang die beste OeSV- Tagesplatzierung und sind nun Gesamt- 14. Die 49erFX- Damen Tanja Frank und Lorena Abicht fielen aufgrund einer Frühstart- Disqualifikation vom siebenten auf den 14. Rang zurück.

18:30 Uhr: +SNOOKER+

Superstar Ronnie O'Sullivan bei WM an Ding gescheitert! Snooker- Superstar Ronnie O'Sullivan ist bei der Weltmeisterschaft in Sheffield im Viertelfinale ausgeschieden. Der 41- jährige Engländer unterlag dem Chinesen Ding Junhui am Mittwoch mit 10:13 und muss seinen Traum vom sechsten Titel im Crucible Theatre damit begraben. O'Sullivan war zuletzt 2013 Weltmeister. Ding trifft im Halbfinale ab Freitag auf den englischen Titelverteidiger Mark Selby, der Marco Fu aus Hongkong mit 13:3 besiegte.

17:57 Uhr: +RADSPORT+

Albasini gewinnt Romandie- Bergankunft in Champery! Der Schweizer Michael Albasini hat am Mittwoch bei Regenwetter die erste Etappe der Tour de Romandie gewonnen. Der Orica- Profi feierte auf dem Teilstück von Aigle zur Bergankunft in Champery (173,3 km) seinen bereits siebenten Erfolg bei der Radrundfahrt in der Westschweiz. Der 36- Jährige siegte im Sprint einer großen Gruppe vor Diego Ulissi (ITA/Emirates) und Jesus Herrada (ESP/Movistar). Bester Österreicher war Georg Preidler (Sunweb) mit 1:06 Minuten Rückstand an der 66. Stelle. In der Gesamtwertung verteidigte der italienische Prolog- Sieger Fabio Felline (Trek) seine Führung.

17:37 Uhr: +BADMINTON+

Österreicher Luka Wraber in 2. Runde out!

Herren- Einzel - 2. Runde:

Raul Must (EST) - Luka Wraber (AUT) 2:0 (16,18)

17:12 Uhr: +DOPING+

Ermittler McLaren ist frustriert vom Anti- Doping- Kampf! Der unabhängige Doping- Ermittler Richard McLaren beklagt mangelnde Fortschritte im Anti- Doping- Kampf. Der kanadische Jus- Professor im Dienste der Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) sagte in Berlin: "Ich werde zunehmend frustrierter über das, was derzeit passiert." In einer Sitzung des Sportausschusses im Deutschen Bundestag forderte McLaren, es müssten endlich Konsequenzen aus den von ihm vorgelegten Berichten zu mutmaßlich systematischem Doping in Russland gezogen werden. Der Doping- Ermittler hatte im vergangenen Juli und Dezember Beweise präsentiert, dass Russland von 2011 bis 2015 staatlich gedecktes Betrugssystem im Spitzensport betrieben haben soll.

WADA-Chefermittler Richard McLaren Foto: AP

16:17 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Männer bekommen es mit sieben Weltmeistern zu tun! Österreichs Handball- Nationalteam bekommt es im "Spanien- Doppel" der EM- Qualifikation am Mittwoch (20.25 Uhr in Innsbruck) und Samstag (20 Uhr in Leon) kommender Woche mit sieben Weltmeistern zu tun. Mit Julien Aguinagalde, Joan Canellas, Gedeon Guardiola, Viran Morros, Valero Rivera, Daniel Sarmiento und Arpad Sterbik finden sich im Kader sieben Spieler der Weltmeister- Mannschaft von 2013 wieder. "Ihre große Stärke ist ihre Abwehr. Aus der heraus sind sie äußerst gefährlich", sagte ÖHB- Teamchef Patrekur Johannesson, der dem Favoriten höchsten Respekt zollt: "Über diese Mannschaft muss man nicht viel reden, das ist ein sehr gutes Team. Ihr Trainer lebt Handball, es ist eine Riesen- Mannschaft, kein Wunder, dass sie bereits zweimal Weltmeister geworden sind."

16:02 Uhr: +TENNIS+

Preisgeld in Roland Garros auf 36 Mio. € angehoben! Das Preisgeld für das Pariser Grand- Slam- Turnier von 28. Mai bis 11. Juni in Roland Garros ist um zwölf Prozent auf insgesamt 36 Millionen Euro angehoben worden. Für die Titelträger im Herren- und Damen- Einzel gibt es je 2,1 Millionen, das sind 100.000 Euro mehr als 2016. Jeder Erstrunden- Verlierer erhält 35.000 Euro, womit sich bei geschaffter Qualifikation schon gut Geld verdienen lässt.

Foto: AFP

16:00 Uhr: +SCHWIMMEN+

OSV wird rund zehn Aktive zur Budapest- WM entsenden! Österreichs Team für die Schwimm- WM in der zweiten Juli- Hälfte in Budapest wird rund zehn Aktive umfassen. Im Becken- und Synchronschwimmen ist die Qualifikation abgeschlossen. Die letzten Limitentscheidungen im Wasserspringen und im Freiwasserschwimmen werden Ende Mai/Anfang Juni fallen. Der OSV hielt sich strikt an die vorgegebenen Normen, Grenzfälle wie Sprint- Krauler Bernhard Reitshammer fanden keine Berücksichtigung für den Langbahn- Höhepunkt. Das OSV- Quintett für die für 23. bis 30. Juli angesetzten Bewerbe der Beckenschwimmer bilden nun Felix Auböck, Patrick Staber, Christopher Rothbauer, Lisa Zaiser und Caroline Pilhatsch. Die 22- jährige Zaiser - in London 2012 noch die Jüngste des gesamten ÖOC- Aufgebots - ist dabei die klar Älteste der Schwimmer.

15:59 Uhr: +OLYMPIA+

Innsbruck- Rivale Stockholm verzichtet auf Bewerbung um Winterspiele 2026! Die schwedische Hauptstadt Stockholm hat ihren Verzicht auf die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 verlautbart. Für 2022 hatte sich Stockholm nach einem negativen Votum der Bevölkerung zurückgezogen. Der Stadtrat nannte Unsicherheiten über das Pflichtenheft des IOC als Grund. Die Sozialdemokraten als stimmenstärkste Partei betonten, dass dieses im Rahmen der IOC- Agenda 2020 frühestens im November 2017 und damit mehr als ein Jahr später als geplant fertig werde. Die Zeit zur Analyse offener Fragen bis zum Ende der Bewerbungsfrist 2018 sei damit zu kurz. In Innsbruck wird aktuell eine Machbarkeitsstudie für eine Ausrichtung der Winterspiele 2026 erstellt.

Foto: EPA

15:36 Uhr: +SKI NORDISCH+

Langlauf- Trainer Gerald Heigl verlässt ÖSV! Das ÖSV- Herren- Langlaufteam wird die kommende Olympia- Saison mit einem neuen leitenden Trainer in Angriff nehmen. Gerald Heigl, der dieses Amt seit 2004 innegehabt hatte (von 2011 bis zum Vorjahr als Cheftrainer), verlässt den ÖSV und wechselt in die Privatwirtschaft. Der Nachfolger des Steirers Heigl soll bei der Sportwartetagung des Skiverbandes am 5. Mai in Seekirchen offiziell bestellt werden. Tags darauf wird die Öffentlichkeit informiert.

15:24 Uhr: +SCHWIMMEN+

Schwimm Festival im Nordburgenland erstmals wieder mit Seequerung! In Mörbisch am See geht ab 23. Juni die fünfte Auflage des Schwimm Festivals Neusiedler See an den Start. Wie Veranstalter Andreas Sachs mitteilte, sind zehn verschiedene Bewerbe mit zwölf unterschiedlichen Distanzen vorgesehen. Erstmals nach einer zehnjährigen Pause werde es heuer auch wieder eine Seequerung von Illmitz nach Mörbisch geben.

15:42 Uhr: +FUSSBALL+

Stürmer Pichlmann und Wacker Innsbruck gehen getrennte Wege! Wacker Innsbruck und Stürmer Thomas Pichlmann gehen getrennte Wege. Der Vertrag des 36- jährigen Stürmers beim Tabellenvierten der Ersten Liga wird auf Wunsch des Spielers mit Ende April aufgelöst. Das verlautete Wacker am Mittwoch. Pichlmann brachte es für die Tiroler während zweier "wunderschöner Jahre" in 51 Spielen auf 24 Tore, vergangene Saison wurde er mit 20 Treffern Schützenkönig.

Foto: GEPA

Diese Saison stand der Routinier aber ganz klar im Schatten des Slowenen Patrik Eler, der mit 19 Toren die Liga- Wertung anführt. In 17 Partien gelangen ihm vier Tore. "Mit dem Torschützenkönig habe ich hier mein Karrierehighlight feiern können, leider hat es aber für unser gemeinsames Ziel - den Aufstieg - nicht gereicht", resümierte Pichlmann, der am 8. Mai beim Heimspiel gegen den LASK verabschiedet wird. In Zukunft widmet er sich neuen Aufgaben, dabei wird er auch die Sportart wechseln und bei den Swarco Raiders im American Football sein Glück versuchen.

12:36 Uhr: +BASKETBALL+

Christopher Ferguson für vier Jahre gesperrt! Die Österreichische Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) hat über Basketballer Christopher Ferguson eine vierjährige Sperre verhängt, die am 19. Februar 2021 endet. In einer Urinprobe bei einer Wettkampfkontrolle am 5. Februar in Graz wurden bei dem damaligen BC- Vienna- Spieler die verbotener Substanzen Kokain und Ecstasy gefunden.

Die Entscheidung der ÖADR ist vorbehaltlich allfälliger Einsprüche durch die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) oder den zuständigen Internationalen Verband rechtskräftig, da keine der Verfahrensparteien innerhalb einer vierwöchigen Frist ein Rechtsmittel erhoben hat.

Der US- Amerikaner spielte als Center beim BC Vienna in der Admiral Basketball Bundesliga (ABL). Der Verein hatte sich nach Bekanntwerden des positives Tests und erfolgter vorläufiger Suspendierung durch die ÖADR am 20. Februar umgehend vom mittlerweile 28- jährigen Akteur getrennt.

11:35 Uhr: +FUSSBALL+

Ried zog Option bei Durakovic - Vertrag bis 2018 verlängert! Bundesligist Ried setzt auch kommende Saison auf Tormann Reuf Durakovic. Das Schlusslicht zog die Option für den 23- Jährigen, sein Vertrag läuft damit bis Sommer 2018 weiter. Der Schlussmann machte diese Saison aufgrund der Verletzung von Einsertormann Thomas Gebauer fünf seiner bisher sechs Bundesligaspiele. Zuletzt patzte er am Samstag beim 1:1 gegen den WAC aber gehörig.

"Auch wenn er zuletzt einen Fehler gemacht hat, hat er unser vollstes Vertrauen", betonte Ried- Manager Franz Schiemer. Ried fehlen dadurch weiter vier Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz, bei noch sechs ausstehenden Runden. "Ich bin guter Dinge, dass wir diese Saison positiv beenden werden", sagte der 1,96 Meter große Durakovic.

11:18 Uhr: +BASKETBALL+

47 Punkte von Westbrook zu wenig: Oklahoma scheitert früh

Auch 47 Punkte von Basketball- Superstar Russell Westbrook haben das Aus der Oklahoma City Thunder in der ersten Runde der NBA- Play- offs nicht verhindern können. Die Thunder unterlagen am Dienstag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 99:105 und verloren damit die "best of seven"- Serie der ersten K.o.- Runde mit 1:4. Bester Werfer der Gastgeber war James Harden mit 34 Punkten.

Foto: ap

Mit 20 Punkten alleine im dritten Viertel hatte Westbrook entscheidenden Anteil an einer zwischenzeitlichen Aufholjagd, die in einer 77:70- Führung gipfelte. Im Schlussabschnitt verwandelte er aber nur zwei von elf Würfen. "Er war der Grund, weshalb wir zurück ins Spiel gekommen sind und die Führung übernommen haben", sagte Thunder- Trainer Billy Donovan. "Er hat das ganze Jahr für uns in phänomenaler Weise Spiele am Schluss entschieden. Man kann nicht erwarten, dass es ein Spieler jedes Mal perfekt macht." Kein anderer Oklahoma- Spieler kam auf mehr als elf Punkte.

Für Westbrook ist damit eine Rekordsaison vorzeitig beendet. Der 28- Jährige schaffte in der regulären Saison 42 Triple- Doubles, also zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds und Vorlagen, und knackte damit die 55 Jahre alte Bestmarke von Oscar Robertson (41). Er gilt damit als Mitfavorit bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison - wie allerdings auch Harden, der nun mit seinen Rockets weiter um den NBA- Titel spielt.

23:17 Uhr: +FUSSBALL+

Angers erstmals seit 1957 im französischen Cup- Finale! Angers hat zum ersten Mal seit 1957 das Finale des französischen Cups erreicht. Der Liga- 14. setzte sich am Dienstag im Halbfinale gegen den Ligue- 1-Konkurrenten Guingamp dank Toren von Thomas Mangani (38.) und Karl Toko Ekambi (92.) 2:0 durch. Die Verlierer vergaben durch Jimmy Briand (89.) einen Elfmeter. Finalgegner ist Paris St. Germain oder AS Monaco, der Schlager folgt am Mittwoch. Das Finale findet am 27. Mai im Stade de France statt.

22:40 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea nach 4:2- Sieg gegen Southampton sieben Punkte voran! Tabellenführer Chelsea ist nach der 0:2- Niederlage bei Manchester United in der Liga wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Londoner setzten sich am Dienstag im Spiel der 34. Premier- League- Runde an der Stamford Bridge gegen Southampton 4:2 durch und bauten den Vorsprung auf Verfolger Tottenham (Kevin Wimmer) auf sieben Punkte aus. Die Spurs haben aber eine Partie weniger ausgetragen.

19:39 Uhr: +BADMINTON+

Wraber gewinnt bei der Badminton- EM!

Herren- Einzel - 1. Runde:

Luka Wraber (AUT) - Ilias Xanthou (GRE) 2:0 (14,16)

19:20 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz gelang Weltcup- Wettfahrtsieg beim Debüt vor Hyeres! Thomas Zajac und Barbara Matz ist ein perfekter Einstand in ihre gemeinsame Segel- Karriere gelungen. Der Olympia- Dritte von Rio und seine neue Vorschoterin gewannen am Dienstag beim Weltcup vor Hyeres ihre erste gemeinsame Wettfahrt in der Nacra- 17- Klasse. Nach den weiteren Rängen zehn und 24 rangiert das Duo auf dem fünften Zwischenrang. Nico Delle Karth und Laura Schöfegger sind Achte. Tanja Frank, die Olympia- Partnerin von Zajac, und Lorna Abicht liegen in der 49erFX- Damenklasse auf dem siebenten Rang mit einem fünften Platz als bestem Wettfahrt- Resultat.

18:01 Uhr: FUSSBALL+

Gareth Bale fehlt Real Madrid im CL- Halbfinale gegen Atletico! Gareth Bale wird Real Madrid im Halbfinale der Champions League gegen den Stadtrivalen Atletico nicht zur Verfügung stehen. Wie Real bekannt gab, zwinge eine Wadenverletzung den Angreifer zu einer längeren Pause. Bale, der beim 2:3 gegen den FC Barcelona am Sonntag nach 35 Minuten ausgewechselt werden musste, wird laut Medienberichten auch vier Ligaspiele versäumen. Real vermeldete, dass Bale an einem Muskelriss zweiten Grades in seiner linken Wade laboriert. Eine genaue Ausfalldauer wurde nicht genannt, die spanische Presse nannte drei Wochen. Gegen Atletico tritt Real am 2. und 10. Mai an.

Foto: AP

17:34 Uhr: +RADSPORT+

Italiener Felline gewinnt Romandie- Prolog! Der Italiener Fabio Felline (Trek) hat im 4,8- km- Prolog der 71. Tour de Romandie in Aigle Bestzeit erzielt. Der zweifache Gesamtsieger Chris Froome (77.) und die weiteren Rad- Asse Rigoberto Uran (88.) und Richie Porte (107) gingen im Regen kein Sturzrisiko ein und büßten jeweils rund eine halbe Minute ein. Bestplatzierter Österreicher in dem WorldTour- Rennen war Lukas Pöstlberger (Bora) als 15. mit 13 Sekunden Rückstand.

17:01 Uhr: +EISHOCKEY+

Keine Fanmeile in Paris während der Eishockey- WM! Der terrorbedingte Ausnahmezustand in Frankreich hat auch Auswirkungen auf die anstehende Eishockey- WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai). Eine geplante Fanzone vor der Arena in der französischen Hauptstadt wird es nicht geben. "In Frankreich wird um die Arena herum ganz wenig passieren. Eine geplante Fanmeile musste ad acta gelegt werden. Die Behörden haben die Genehmigung zurückgezogen", sagte der Präsident des Deutschen Eishockey- Bundes (DEB), Franz Reindl. In Frankreich gilt nach einer Anschlagsserie mit mehr als 230 Toten immer noch der Ausnahmezustand. Auch in Köln soll es - unter anderem bedingt durch den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor zwei Wochen - verschärfte Sicherheitsbedingungen geben. "Es ist natürlich klar, dass sich die Fans auf Kontrollen einstellen müssen. Im Grunde ist das für eine WM aber ein Standard", sagte Reindl.

16:54 Uhr: +BADMINTON+

Baldauf bei der EM in Kolding (DEN) ausgeschieden!

Damen- Einzel - 1. Runde:

Fabienne Deprez (GER) - Elisabeth Baldauf (AUT) 2:0 (22,11)

16:24 Uhr: +EISHOCKEY+

Ljubljana zieht sich nach zehn Saisonen aus EBEL zurück

Der slowenische Klub Olimpija Ljubljana scheidet nach zehn Jahren aus der Erste Bank Eishockey Liga aus. Der Vizemeister von 2008 verpasste in den vergangenen fünf Saisonen meist abgeschlagen das Play- off. Der Klub habe das Angebot einer ruhenden Mitgliedschaft angenommen, um sich sportlich, organisatorisch und finanziell zu konsolidieren, ließ die EBEL am Dienstag wissen. Damit sei "nach Erfüllung der wirtschaftlichen Ligavorgaben" die Möglichkeit eines späteren Wiedereinstiegs gegeben, hieß es weiters. Damit nehmen in der kommenden Saison zwölf Klubs an der Liga teil. Zu den bisherigen Vereinen kommt Rückkehrer Medvescak Zagreb hinzu.

13:45 Uhr: +RADSPORT+

Radprofi Offredo während dem Training attackiert und verletzt

Schlimme Attacke gegen Radprofi Yoann Offredo! Der Franzose wurde während einer Trainingsfahrt von Unbekannten mit einem Baseballschläger und Teppichmesser angegriffen. Er erlitt dabei eine gebrochene Nase, eine Rippenverletzung und eine Schnittwunden am linken Arm.

Vor der Auseinandersetzung habe ein Auto Offredo und zwei Trainingskollegen fast zu Fall gebracht. Daraufhin habe der Radprofi den Fahrer zur Rede stellen wollen, ehe dieser und der Beifahrer handgreiflich geworden seien, wie es auf der Homepage seines belgischen Teams Wanty hieß. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.

"Außer den physischen Wunden bin ich vor allem schockiert. Ich bin nicht wütend, ich bin nur traurig zu sagen, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder diesen Sport ausüben werden. Zu gefährlich. Du gehst am Morgen trainieren, aber du weißt niemals, ob du wieder heimkehrst", schrieb Offredo, unlängst 14. beim Klassiker Paris- Roubaix. Laut Angaben seines Teams wird er trotzdem wie ursprünglich geplant im Mai wieder ins Renngeschehen eingreifen können.

Foto: AFP

13:15 Uhr: +HANDBALL+

Neun Legionäre in Johannessons Kader für Spanien- Doppel

Österreichs Handball- Teamchef Patrekur Johannesson hat für die nächstwöchigen EM- Qualifikationspartien gegen Ex- Weltmeister Spanien 17 Akteure einberufen. Neun davon sind Legionäre, deren vier sind am Wochenende im Europacup engagiert. Sechs Aktive sind bis zum Spanien- Doppel spielfrei. Angepfiffen wird am Mittwoch (20.25 Uhr) in Innsbruck und am Samstag (20 Uhr) in Leon.

Die Österreicher liegen in Gruppe drei nach zwei von sechs Runden auf Platz zwei der Gruppe 3. Anfang November gab es nach einer unerwarteten 27:31- Heimniederlage gegen Finnland einen 23:22- Sieg in Bosnien- Herzegowina. Die "Rückspiele" werden am 14. Juni in Vantaa und am 17. Juni in der Wiener Albert- Schultz- Halle ausgetragen. Mit einem Punktgewinn gegen die Spanier ist nicht unbedingt zu rechnen.

Im rot- weiß- roten Kader fehlt der verletzte Max Hermann. Wer statt Kapitän sein wird, gibt Johannesson frühestens am Sonntag bekannt. Nikola Bilyk und Raul Santos haben davor mit Kiel das Viertelfinal- Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona zu bestreiten, für Janko Bozovic geht es mit Sporting Lissabon um den Einzug ins Challenge- Cup- Finale und Robert Weber ist mit Magdeburg im EHF- Cup im Einsatz.

12:06 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia verlässt Linz AG Froschberg nach Saisonende

Österreichs Tischtennis- Ass Liu Jia wird Linz AG Froschberg nach Saisonende nach zwei Jahrzehnte dauernder Zugehörigkeit verlassen. "Ich habe 20 Jahre für Linz AG Froschberg gespielt. Dieser Verein ist wie eine Familie für mich", wurde die 35- Jährige am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Für welches Team die Ex- Europameisterin künftig spielen wird, wollte sie noch nicht verraten.

Für die Zeit in Froschberg hat sich Liu schon einmal bedankt, ehe es nun ins Saisonfinale geht. "Im Zentrum von allem war immer die Begeisterung für unseren Sport. Genau diese Begeisterung trägt mich jetzt weiter. Neue Herausforderungen sind für jede Sportlerin wichtig." Neben dem Sportlichen will sich die Weltranglisten- 14. ein berufliches Standbein aufbauen. Sie wird bei ihrem Sponsor Backaldrin tätig werden.

Dort soll es der Mutter der fünfjährigen Anna ermöglicht werden, sich in Blickrichtung Tokio 2020 zu orientieren. Für Österreichs Fahnenträgerin bei der Eröffnung in Rio 2016 wäre es die sechste Olympia- Teilnahme. Mit dem zehnfachen Olympia- Teilnehmer Hubert Raudaschl hat nur ein Österreicher mehr auf dem Konto.

Linz AG Froschberg hat mit Liu Jia 2009 und 2013 die Champions League gewonnen, 16 nationale Meistertitel geholt sowie zehnmal in der Superliga triumphiert. Der elfte Streich ist für 9. Mai in Linz geplant, nachdem das Finalhinspiel gegen Szekszard 6:2 gewonnen wurde. Natürlich ist auch der erneute ÖTTV- Titel anvisiert. In der Champions League ereilte die Oberösterreicherinnen im Semifinale gegen TTC Berlin Eastside das Out.

10:54 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester United will Atleticos Antoine Griezmann verpflichten

Der Wechsel von Frankreichs Star Antoine Griezmann zu Manchester United nimmt Formen an. Der Berater des Profis von Atletico Madrid bestätigte im französischen TV, dass Englands Rekordmeister am deutlichsten seine Bereitschaft für einen Transfer untermauert habe. Griezmann darf dank einer Ausstiegsklausel um 100 Millionen Euro den Verein wechseln.

Foto: AFP

"Die Anzahl der Kandidaten ist dadurch beschränkt. Es gibt United, (Manchester) City, Chelsea, Barcelona und Real Madrid", sagte Eric Olhats. "United war der erste, der sich gemeldet hat und am konkretesten in seinen Wünschen", meinte der Spielerberater.

Manchester United will im Sommer seinen Angriff verstärken, auch da Zlatan Ibrahimovic mit einer schweren Knieverletzung länger ausfällt. Griezmann hat für Atletico in dieser Saison bereits 25 Tore erzielt.

10:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Viveiros pausiert wegen angebrochener Rippe

Österreich muss im WM- Spiel am (heutigen) Dienstagabend gegen die Ukraine auf Layne Viveiros verzichten. Der Verteidiger hatte sich am Montag gegen Ungarn bei einem Bandencheck schon nach 32 Sekunden eine Rippe angeknackst. Ob Viveiros gegen Südkorea (Donnerstag) und Polen (Freitag) spielen kann, ist offen.

10:16 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto Raptors im NBA- Play- off gegen Milwaukee 3:2 voran

Die Toronto Raptors sind in der "best of seven"- Serie der ersten Play- off- Runde in der NBA erstmals in Führung gegangen. Sie bezwangen die Milwaukee Bucks in der Nacht auf Dienstag (MESZ) vor eigenem Publikum 118:93 und stellten damit auf 3:2. Für den Wiener Jakob Pöltl gab es einen Kurzeinsatz im Finish der Partie. Bereits eine Runde weiter ist Titelanwärter Golden State Warriors.

Foto: AP

Die Raptors waren von Beginn an das dominierende Team im Air Canada Centre. Vor ausverkauftem Haus spielte vor allem Norman Powell groß auf. Der Guard war mit 25 Zählern (u.a. 4/4 Dreipunkter) der Topscorer der Heimischen, bei denen auch fünf weitere Spieler zweistellig scorten. Die Bucks wurden einmal mehr von Giannis Antetokounmpo (30) angeführt.

Bei den Kanadiern wurde Pöltl 1:55 Minuten vor dem Ende gebracht. Der Rookie- Center verbuchte seinen vierten Play- off- Einsatz. "Wir mussten nur den richtigen Pass finden und die Würfe reinhauen", sagte der 21- Jährige nach dem Spiel. Der Heimvorteil habe sicher noch einmal einen Unterschied gemacht. "Uns war einfach klar, dass wir heute alles auf dem Feld lassen mussten", so Pöltl. "Ich habe immer gesagt, dass wir mit dem Rücken zur Wand besser spielen", stellte Coach Dwane Casey fest.

Die Golden State Warriors wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 128:103 auch das vierte Spiel gegen die Portland Trail Blazers. Stephen Curry stach mit 37 Punkten, sieben Rebounds und acht Assists heraus. Kevin Durant war nach zwei Spielen Verletzungspause wieder zurück und verbuchte zehn Zähler. Die Atlanta Hawks feierten mit 111:101 den zweiten Sieg hintereinander gegen die Washington Wizards und glichen in der Serie auf 2:2 aus.

9:15 Uhr: +TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Dienstag

FUSSBALL

13:30 Uhr: Auslosung Frauen- WM- Qualifikation in Nyon

18:30 Uhr: Sky Go Erste Liga/29. Runde, FC Liefering - SC Wiener Neustadt

20:45 Uhr: DFB- Pokal Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt TENNIS

11 Uhr: Barcelona ATP- Turnier (2. Runde: Thiem - Edmund)

Budapest ATP- Turnier

Istanbul WTA- Turnier

Stuttgart WTA- Turnier

RADSPORT

Tour de Romandie (World Tour)

EISHOCKEY

WM/Division 1A Kiew

12:30 Uhr: Kasachstan - Polen

16:00 Uhr Ungarn - Südkorea

19:30 Uhr: Ukraine - Österreich

SEGELN

Hyeres Weltcup

BADMINTON

EM Kolding/1. Runde

14:30 Uhr Damen- Einzel: Baldauf- Deprez

19 Uhr Herren- Einzel: Xanthour - Wraber

22:52 Uhr: +FUSSBALL+

Newcastle United kehrt in die Premier League zurück

Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Newcastle United wieder in die englische Premier League zurück. Die "Magpies" feierten am Montag einen 4:1- Heimsieg über Preston North End und sind damit in der zweithöchsten Liga schon zwei Runden vor Schluss nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen.

20:20 Uhr: +FUSSBALL+

Erste- Liga- Klub FAC trennt sich von Trainer Franz Maresch

Der Erste- Liga- Klub FAC hat am Montag die Trennung von Trainer Franz Maresch bekanntgegeben. Auch dessen Assistent Mario Handl wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der Nachfolger soll in den kommenden Tagen feststehen.

Foto: GEPA

Aufgrund der sportlichen Situation entschied sich der FAC für diesen Schritt. Der Verein aus Wien liegt derzeit in der zweithöchsten Liga auf dem letzten Platz. Maresch war erst in der Winterpause zum FAC gekommen.

17:50 Uhr: +NORDISCHE KOMBINATION+

Karriere- Ende von Team- Olympiasieger Klemetsen

Norwegens Team- Olympiasieger Haavard Klemetsen hat im Alter von 38 Jahren seine Karriere als Nordischer Kombinierer beendet. Im Weltcup gelang dem oftmals herausragenden Springer 2011 in Lillehammer ein Einzelsieg. 2014 holte er mit der Mannschaft Olympiagold. 2005 war er Teil des Weltmeister- Teams. Außerdem sicherte er sich sechs weitere WM- Team- und Teamsprintmedaillen.

16:16 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Frauen testen am 13. Juni in Deventer gegen Niederlande

Österreichs Frauen- Fußball- Nationalteam bekommt es im vorletzten Testspiel vor der EM- Premiere im Sommer mit EM- Gastgeber Niederlande zu tun. Die von Dominik Thalhammer gecoachte ÖFB- Auswahl ist am 13. Juni (20.45 Uhr) im "Adlerhorst" in Deventer zu Gast, wo Österreich am 18. Juli gegen die Schweiz auch das erste EM- Spiel bestreiten wird.

Foto: GEPA

Während die EM in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) mit großen Schritten näher rückt, startet am Dienstag auch der Weg zur WM 2019 in Frankreich. In Nyon werden ab 13.30 Uhr die Qualifikationsgruppen ausgelost. Thalhammer verfolgt die Zeremonie vor Ort, seine Truppe wird wie die Niederlande und EM- Gegner Island aus Topf zwei gezogen. Aus Topf eins könnte Österreich mit der Schweiz einen EM- Gegner zugelost bekommen, es drohen aber genauso Kaliber wie Deutschland oder England.

Österreichs dritter EM- Gegner Frankreich ist als Ausrichter fix für die Endrunde qualifiziert. Daneben lösen die sieben Gruppensiegerinnen fix ihr WM- Ticket. Die vier besten Zweiten kämpfen in Play- off- Partien um einen weiteren Startplatz.

11.12 Uhr: +FUSSBALL+

Kante Englands Fußballer des Jahres

N'Golo Kante vom FC Chelsea wurde in England von seinen Profikollegen zum Fußballer des Jahres gewählt. Er verwies seinen Teamkollegen Eden Hazard und Harry Kane (Tottenham) auf die Plätze. Zum besten Jungprofi wurde, zum zweiten Mal in Folge, Dele Alli von den Tottenham Hotspur gewählt.

10.19 Uhr: +FUSSBALL+

Elfer- Tor von Royer bei 2:0- Heimsieg von New York Red Bulls

Legionär Daniel Royer hat am Sonntag beim 2:0- Heimsieg der New York Red Bulls über die Columbus Crew sein zweites Saisontor in der Major League Soccer (MLS) erzielt. Der 26- jährige Steirer verwandelte einen Foulelfmeter in der 38. Minute zum Endstand. Sein Club verbesserte sich damit in der Eastern Conference auf Platz drei, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als die Verfolger.

Foto: AP

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Rajtoral tot aufgefunden! Der tschechische Fußball- Profi Frantisek Rajtoral, der beim türkischen Oberhausclub Gaziantepspor engagiert war, ist am Sonntag erhängt in seinem Haus aufgefunden worden. Club- Präsident Ibrahim Kizil sprach von einem "tragischen Selbstmord". Dem Club sei nichts von Problemen des 31- Jährigen bekannt gewesen. Ex- Teamspieler Rajtoral war zuvor bei Pilsen und Hannover 96 unter Vertrag gewesen.

19:55 Uhr: +HANDBALL+

Schwaz wirft Bregenz raus! Schwaz HB Tirol hat im Viertelfinale der Handball Liga Austria den Rekordmeister Bregenz ausgeschaltet. Die Tiroler gewannen am Sonntag in der eigenen Halle das zweite Match der "best of 3"- Serie mit 28:23 und stehen damit im Halbfinale. Schwaz ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen. Westwien vermied gegen Krems mit einem 32:31- Heimsieg nach 2. Verlängerung das Aus.

19:49 Uhr: +BASKETBALL+

Gmunden im Semifinale! Die Swans Gmunden haben am Sonntag mit einem 89:72- Heimsieg gegen Klosterneuburg vorzeitig die direkte Qualifikation für das Play- off- Semifinale der Basketball- Bundesliga fixiert. Die Oberösterreicher sind nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Die Traiskirchen Lions bleiben nach einem 98:73- Heimerfolg über UBSC Graz im Rennen um den fünften Platz.

19:42 Uhr: +HANDBALL+

Bilyk & Santos schlagen Barcelona!

Nikola Bilyk Foto: GEPA

Österreichs Handball- Teamspieler Nikola Bilyk und Raul Santos haben sich mit dem THW Kiel am Sonntag eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Finalturniers der Champions League erarbeitet. Gegen das spanische Spitzenteam FC Barcelona gewann Kiel das Viertelfinal- Hinspiel zuhause auch dank zweier Bilyk- Tore mit 28:26 (16:15). Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag in Katalonien.

19:04 Uhr: +EISHOCKEY+

Überraschung bei Eishockey- WM! Südkorea hat am zweiten Tag der Eishockey- WM der Division 1A in Kiew für die erste Überraschung gesorgt. Die Südkoreaner feierten am Sonntag einen 5:2 (1:1,0:1,4:0)- Sieg über Turnierfavorit Kasachstan, der am Vortag Österreich mit 3:2 besiegt hatte.

16:54 Uhr: +FUSSBALL+

Braunschweig zieht an Hannover vorbei! Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Fußball- Bundesliga seine Pflicht erfüllt. Mit einem 2:0 gegen Bochum verbesserte sich der Club am Sonntag in der zweiten Liga auf Rang zwei. Hannover 96 ist nach dem 2:2 am Vortag bei Erzgebirge Aue punktegleich Dritter. Sollte Union Berlin am Montag (20.15 Uhr) im Schlager bei Tabellenführer VfB Stuttgart gewinnen, hätten alle vier Teams vier Runden vor Schluss 57 Zähler. Die besten zwei Mannschaften steigen direkt in die höchste Spielklasse auf, der Dritte darf in die Relegation.

14:56 Uhr: +KLETTERN+

Anna Stöhr Vierte im Boulder- Weltcup in China

Anna Stöhr hat am Sonntag beim Weltcup der Sportkletterer in Chongqing (China) im Bouldern den vierten Platz belegt. Der Sieg ging an die Slowenin Janja Garnbret, die sich vor der Britin Shauna Coxsey und der Japanerin Akiyo Noguchi durchsetzte. Bei den Herren verpasste Jakob Schubert als Achter das Finale, der Sieg ging an den Südkoreaner Chon Jongwon.

14:28 Uhr: +JUDO+

Österreichs Herren- Team bei EM vorzeitig ausgeschieden

Österreichs Judoka sind im Herren- Teambewerb der Europameisterschaften in Warschau vorzeitig ausgeschieden. Andreas Tiefgraber, Christopher Wagner, Lukas Reiter, Johannes Pacher und Stephan Hegyi unterlagen Serbien am Sonntag in der ersten Runde mit 2:3. Wagner holte in der Klasse bis 73 kg mit Ippon den Punkt zum 1:1. Als das Duell schon entschieden war, schrieb außerdem Hegyi (über 90 kg) an.

Aufgrund der Personallage hatte Reiter in der Klasse bis 81 kg antreten müssen. In seiner Gewichtskategorie (bis 73 kg) war der Niederösterreicher Siebenter geworden. Den entscheidenden dritten Punkt für Serbien holte der frisch gebackene Europameister Aleksandar Kukolj gegen Pacher. "Man kann mit dieser Niederlage nicht zufrieden sein, weil zumindest der Aufstieg ins Viertelfinale drin gewesen wäre", lautete das Resümee von ÖJV- Sportdirektor Markus Moser.

12:22 Uhr: +FUSSBALL+

Neymar nicht im Barcelona- Kader für Clasico in Madrid

Der FC Barcelona hat seinen Star- Angreifer Neymar nicht in den Kader für das Auswärtsspiel bei Real Madrid am Sonntagabend einberufen. Der Brasilianer reise nicht mit dem Team nach Madrid, teilte der Club mit. Neymar ist für den "Clasico" gesperrt. Barcelona erhofft, beim obersten spanischen Sportgerichtshof noch eine Aufhebung zu erwirken. Eine Entscheidung blieb aber bis Sonntagvormittag aus.

Foto: AFP

Nach seiner Gelb- Roten Karte bei der Niederlage bei Malaga Anfang April war Neymar für drei Liga- Spiele gesperrt worden. Es gab regelkonform ein Spiel für die Karte, darüber hinaus aber zwei Spiele, weil der Stürmer auf dem Weg in die Kabine dem vierten Unparteiischen noch ironischen Beifall gespendet hatte.

Neymar musste deshalb bereits am vergangenen Wochenende zuschauen. Barcelona beharrt auf dem Standpunkt, dass die zwei zusätzlichen Spiele Sperre eine überzogene Bestrafung seien.

09:20 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto glich im NBA- Play- off gegen Milwaukee aus

Die Toronto Raptors haben im "best of seven" der ersten Play- off- Runde in der NBA gegen die Milwaukee Bucks auf 2:2 ausgeglichen. Sie gewannen am Samstagabend (MESZ) auswärts das vierte Spiel letztlich sicher 87:76. Hauptverantwortlich für den Erfolg zeichneten DeMar DeRozan (33) und Kyle Lowry (18). Der Wiener Jakob Pöltl kam im Play- off erstmals nicht zum Einsatz.

Foto: AP

Die Kanadier zeigten vom Start weg, dass sie die 77:104- Schlappe vom Donnerstag weggesteckt hatten. Das sehr intensiv geführte Spiel vier im "Tollhaus" BMO Harris Bradley Center verlief zwei Viertel lang völlig ausgeglichen, ehe die Raptors eine Sechs- Punkte- Führung nach dem dritten Abschnitt herausholten. Diesen Vorsprung gaben sie in der Folge nicht mehr aus der Hand.

Bei den Gastgebern, die sich 20 Ballverluste leisteten, fand Giannis Antetokounmpo offensiv überhaupt keinen Rhythmus. Der Star der Bucks musste sich mit 14 Punkten begnügen, wobei nur sechs seiner 19 Wurfversuche auch ihr Ziel fanden. Erfolgreichster Scorer Milwaukees war Tony Snell (19).

09:02 Uhr: +FOOTBALL+

American Raiders Tirol gewinnen Auftaktspiel der Mitteleuropa- Liga

Österreichs American- Football- Meister Raiders Tirol hat sein Auftaktspiel in der Central European Football League (CEFL) am Samstag gewonnen. Die Innsbrucker, die erstmals an der Mitteleuropa- Liga teilnehmen, setzen sich beim polnischen Meister Panthers Wroclaw mit 33:20 durch.