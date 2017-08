ÖBV- Herren unterliegen Holland nach hartem Fight

Die österreichischen Basketball- Herren haben am Samstagabend im zweiten Spiel der Vorqualifikation zur WM 2019 (Gruppe B) die erste Niederlage kassiert. Sie mussten sich der Auswahl der Niederlande in Schwechat 72:79 (32:38) geschlagen geben. Die Chancen auf den Aufstieg in die nächste Runde (europäische WM- Qualifikation mit 32 Teams in acht Vierergruppen ab November) bleiben freilich voll intakt.