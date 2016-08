Obergrenze: "Stehen bei derzeit 65 Prozent"

Innenminister Wolfgang Sobotka und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil führen weiterhin Gespräche mit den Nachbarländern, "insbesondere Ungarn". Ungarns Premier Viktor Orban hatte sich ja zuletzt ablehnend gezeigt, was eine Rückweisung von Flüchtlingen aus Österreich direkt an der Grenze betrifft. Eine weitere Zahl nannte am Dienstag Kanzeramtsminister Thomas Drozda: Derzeit laufen 10.751 sogenannte Dublin- Verfahren.

Innenminister Wolfgang Sobotka Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Asyl- Notverordnung geht in Begutachtung

Der Kanzleramtsminister und SPÖ- Koalitionskoordinator skizzierte auch mögliche Szenarien für das Inkrafttreten der Asyl- Notverordnung. Vier Wochen wird die Begutachtung dauern. Nach einem entsprechenden Regierungsbeschluss muss dann der Hauptausschuss des Nationalrats die Verordnung absegnen.

Wolfgang Sobotka und die Asylzahlen Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Mindestens eine Woche braucht es dafür von Regierungsvorlage bis Ausschuss- Sitzung. Sollte sich ein Erreichen der Obergrenze abzeichnen, müsste man also mit dieser einen Woche Vorlaufzeit kalkulieren. Alternative wäre, dass der Ministerrat die Verordnung schon früher beschließt und sich der Hauptausschuss dem Thema erst widmet, wenn die Grenze naht.