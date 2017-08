Obergrenze der Lebensspanne liegt bei 115 Jahren

"Im Durchschnitt werden die Menschen zwar immer älter", sagte Statistikprofessor John Einmahl, einer der Autoren der Studie. "Die Ältesten unter uns sind in den vergangenen 30 Jahren aber nicht noch älter geworden."

Durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen

Bessere medizinische Versorgung, gesündere Ernährung und bessere Lebensbedingungen haben die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich steigen lassen - die Zahl der Menschen über 95 Jahre hat sich etwa in den Niederlanden verdreifacht. "Die maximale Obergrenze hat sich jedoch nicht geändert", sagte Einmahl. "Es gibt da so eine Art Deckelung." Er räumt aber ein, dass auch bei seinen statistischen Berechnungen Ausnahmen möglich seien - so etwa die Französin Jeanne Calment, die 122 Jahre und 164 Tage alt wurde.

Die Französin Jeanne Calment im Alter von 120 Jahren Foto: AFP/Georges Gobet

Berechnung mithilfe der Extremwerttheorie

Ihre Berechnungen zur maximalen Lebensspanne stützten die Wissenschaftler nicht auf medizinische Untersuchungen, sondern auf die rein statistische Auswertung der Lebensdaten von rund 75.000 Niederländern. Sie wendeten dabei die sogenannte Extremwerttheorie an. Diese statistische Methode befasst sich mit Ausreißern im Höchst- und Tiefstbereich von Stichprobensammlungen.