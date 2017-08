Obdachloser Ali hat jetzt eine Bleibe in Aussicht!

Krank und obdachlos, weil ihn die Stadt delogiert hat: Die Story in der Sonntags- "Krone" über den Innsbrucker Obdachlosen Ali B. schlägt Wellen über die Grenzen Tirols hinaus. Das Erfreuliche dabei: Die "Krone"- Familie zeigt ein großes Herz, will mit Spendengeldern helfen oder stellte sogar gratis Wohnungen in Aussicht!