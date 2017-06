Obdachlosen angezündet: Haupttäter muss in Haft

Knapp ein halbes Jahr nachdem sie - ausgerechnet am Heiligen Abend - einen Obdachlosen (37) in einer Berliner U- Bahn- Station angezündet hatten , wurde den Angreifern am Dienstag der Prozess gemacht. Der Haupttäter (21) fasste wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zwei Jahre und neun Monate Haft aus. Die Flüchtlinge hatten sich wenige Tage nach der Tat freiwillig der Polizei gestellt.