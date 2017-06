Obdachlosen angezündet: 5 Verdächtige wieder frei

Im Prozess um die Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in Berlin hat das Landgericht am Freitag die Haftbefehle gegen fünf der sechs Verdächtigen aufgehoben. Der sechste Angeklagte, der 21- jährige Hauptverdächtige, bleibt in Untersuchungshaft. Die fünf mutmaßlichen Mittäter kommen jetzt zunächst auf freien Fuß, der Prozess gegen sie geht aber ebenso weiter.