Obamas Hund "Sunny" biss Mädchen im Weißen Haus

Die allgemeine Anspannung vor dem Regierungswechsel in Washington hat offenbar auch den Hund des scheidenden Präsidenten Barack Obama erfasst. Ein 18- jähriges Mädchen, das als Gast der Familie Obama im Weißen Haus gewesen sei, habe den Präsidentenhund "Sunny" streicheln wollen und sei oberhalb des Wangenknochens gebissen worden, berichtete die US- Klatsch- Nachrichtenseite TMZ am Donnerstag. Obamas Leibarzt habe die Wunde mit einigen Stichen nähen müssen.