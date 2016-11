Obamas Halbbruder freut sich über Trumps Triumph

Malik hat sich wiederholt gegen seinen berühmten Bruder gewandt. Er wirft ihm Unehrlichkeit und die Vernachlässigung seiner kenianischen Verwandtschaft vor - gleichzeitig soll er Medienberichten zufolge Tausende Dollar aus dem Verkauf von Briefen des jungen Barack Obama eingenommen haben.

Halbbruder präsentiert sich auf Twitter mit Trump- Kappe

Malik, der auch die US- Staatsbürgerschaft hat und seit 1985 an den US- Wahlen teilnimmt, hatte sich spät, aber dafür umso lauter als Trump- Fan bekannt. Er ahmte auch den Twitter- Stil seines Idols nach, der von Großbuchstaben, Rechtschreibfehlern und Beleidigungen geprägt ist, und zeigte sich auf seinem Profilfoto mit einer roten Trump- Wahlkampfmütze. In seiner Bewunderung für Trump ging er so weit, den weißen Immmobilienmilliardär sogar als "Wiedergeburt" des legendären Schwarzen- Aktivisten Malcolm X (Bild unten)zu bezeichnen.

An Trumps Wahlkampfrhetorik störte sich Malik offenbar nicht. Der Republikaner hatte etwa ein Einreiseverbot für Muslime gefordert und versucht, die kenianische Herkunft des US- Präsidenten politisch auszuschlachten. Trumps Behauptung, Barack sei in Kenia geboren, entkräftete der Staatschef, indem er seine Geburtsurkunde präsentierte. Barack wurde in Hawaii als Sohn einer US- Bürgerin und eines Kenianers geboren. Sein Vater verließ die Familie und das Land, als Barack zwei Jahre alt war.