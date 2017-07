"Obamacare" wird nicht ersatzlos abgeschafft

Eine ersatzlose Abschaffung des geltenden US- Gesundheitssystems "Obamacare" wird es nicht geben. Dieses Vorhaben wurde am Mittwoch im Senat mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Unter den Gegenstimmen waren auch sieben aus den Reihen der Republikaner. Die ersatzlose Abschaffung des Gesetzes hätte für Millionen von US- Bürgern den Verlust ihres Versicherungsschutzes bedeutet.