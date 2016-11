Obama traf Putin ein letztes Mal als US- Präsident

"Beide Präsidenten haben ihr Bedauern ausgedrückt, dass kein Fortschritt in der Ukraine erreicht worden ist", sagte anschließend Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Tass. Sie setzen weiter auf die Umsetzung des von Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich ausgehandelten Minsker Abkommens, um die Kämpfe in der Ostukraine zu beenden. Bei dem Treffen betonten beide nach Angaben aus den Delegationen zudem, dass die Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow ihre Initiativen zur Lösung des Konflikts in Syrien fortsetzen sollen.

Handshake und kurzer Gedankenaustausch zwischen Obama und Putin am Rande des APEC-Gipfels Foto: APA/AFP/STR

Die USA hatten Russlands Annexion der Krim und die Unterstützung von Separatisten im Ukraine- Konflikt scharf kritisiert, ebenso die Bombardements in Syrien und die Parteinahme für Machthaber Bashar al- Assad. Am 20. Jänner übernimmt der Republikaner Donald Trump das Präsidentenamt in den USA. Putin hatte betont, dass er unter Trump auf bessere Beziehungen zu den USA hofft.

Obama: "Erwartet von Trump nicht das Schlechteste"

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Ausland als Präsident warnte Obama vor einer Vorverurteilung seines Nachfolgers Trump . "Erwartet nicht das Schlechteste, hofft, dass die Administration ihren Job machen und arbeiten wird. Danach kann man sein Urteil fällen", sagte er bei einem Treffen mit jungen Führungskräften.