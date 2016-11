Obama schließt Kandidatur seiner Frau Michelle aus

"Michelle wird sich niemals für das Amt bewerben!" Mit diesen Worten hat der scheidende US- Präsident Barack Obama in einem Interview mit der jüngsten Ausgabe des "Rolling Stone"- Magazins eine Kandidatur seiner Ehefrau für das US- Präsidentenamt ausgeschlossen. Das Gespräch wurde am 8. November, dem Tag nach dem Bekanntwerden des Wahlsieges des Republikaners Donald Trump, geführt.