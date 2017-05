Obama bekommt Bibliothek um 460 Millionen Euro

Ex- US- Präsident Barack Obama hat die Baupläne für seine Präsidentenbibliothek in seiner früheren Heimatstadt Chicago vorgestellt. Der Komplex aus drei modernen Gebäuden soll in einem Park am Lake Michigan entstehen, wie Obama am Mittwoch auf Karten und 3D- Modellen zeigte. Geplant sind auch ein Gemeinschaftsgarten, Grillplätze, eine Rodelpiste und ein Aussichtspunkt. Die Baukosten werden auf rund 500 Millionen Dollar (460 Millionen Euro) geschätzt.