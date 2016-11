Obama: "Als Deutscher würde ich Merkel wählen"

Merkel bedanke sich zudem für eine acht Jahre lange enge, vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund der einstigen Affäre um das Abhören ihres Handys durch den US- Geheimdienst NSA sagte die Kanzlerin, mit Obama habe es auch in solch schwierigen Stunden eine verlässliche Zusammenarbeit gegeben. Zugleich betonte Merkel, die Kooperation der deutschen Geheimdienste mit den US- Diensten sei angesichts der terroristischen Bedrohung unerlässlich. "Wir brauchen diese Kooperation", sagte sie.

Obama über Merkel: "Sie ist herausragend gewesen"

Obama überschüttete Merkel mit Komplimenten. "Ich glaube, sie ist herausragend gewesen", antwortete er auf die Frage, ob er sich eine erneute Kanzlerschaft von Merkel wünsche. Die Entscheidung liege natürlich bei ihr und den deutschen Wählern, fügte er hinzu, um dann nachzuschieben: "Wenn ich hier wäre, und wenn ich Deutscher wäre und eine Stimme hätte - ich könnte sie unterstützen.

Für den Präsidentenbesuch gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Das Berliner Regierungsviertel ist weiträumig abgesperrt, auf den Dächern am Pariser Platz halten Scharfschützen die Stellung. Laut Polizei sind in Spitzenzeiten rund 2400 Beamte im Einsatz.

Roter Teppich für Obama und Merkel vor dem Kanzleramt in Berlin Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Merkel: "Werde auch mit Trump gut zusammenarbeiten"

Merkel gab sich aber auch gegenüber des nächsten US- Präsidenten Donald Trump diplomatisch. "Natürlich werde ich auch alles daran setzen, mit dem neu gewählten Präsidenten dann gut zusammenzuarbeiten", sagte sie. Sie hob hervor, dass die Beziehungen Deutschlands und Europas zu den USA ein "Grundpfeiler unserer Außenpolitik" seien. Diese sei auch an Werte wie Demokratie, Freiheit und das Eintreten für Menschenrechte gebunden. Merkel hatte Trump direkt nach dessen Wahlsieg an ähnliche Grundwerte erinnert.

Obama: "EU ist eine der größten Errungenschaften der Welt"

Obama wiederum warb in Berlin für das Projekt Europa, die Staaten müssten sich weiterhin um dessen Erhalt bemühen. "Ich glaube weiter daran, dass die Europäische Union eine der größten Errungenschaft der Welt ist", erklärte er. "Man muss diese Errungenschaften kultivieren und dafür kämpfen." Der Austritt Großbritanniens solle so geräuschlos und problemlos wie möglich gestaltet werden.

Obama: "Deutsche sollen Merkel wertschätzen"

Schon zuvor würdigte Obama die deutsche Bundeskanzlerin als Partnerin in der internationalen Politik. Merkel stehe für "große Glaubwürdigkeit", die Deutschen sollten sie wertschätzen, sagte Obama laut von der ARD im Voraus verbreiteten Zitaten in einem am Donnerstag aufgezeichneten Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" und der ARD. Ähnlich hatte sich Obama schon bei früheren Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin geäußert. Im April hatte der US- Präsident in Hannover über Merkel gesagt, er sei froh, dass sie noch Kanzlerin sei, wenn er nicht mehr Präsident sei: "Die Welt wird davon profitieren, von ihrer sehr steten und konsequenten Präsenz."

Obama mit Kaffeebecher vor dem Brandenburger Tor

Zuvor unternahm Obama einen kleinen Spaziergang zum Berliner Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor. Mit einem Kaffeebecher in der Hand ging er von der US- Botschaft über den Pariser Platz zum Hotel "Adlon". "Hallo Leute, wie geht's?", sagte ein gut gelaunter Obama und freute sich über eine Regenpause in der deutschen Hauptstadt: "Die Sonne ist rausgekommen. Nicht schlecht."

Obama vor dem Brandenburger Tor Foto: The Associated Press

Erhöhtes Sicherheitsaufgebot bei Obama-Besuch in Berlin Foto: AFP or licensors

"Mir persönlich fällt der Abschied schwer", sagte Merkel bei der Pressekonferenz an die Adresse Obamas. Man habe die letzten acht Jahre so gut zusammengearbeitet. Der Wandel sei aber nunmal normal bei Demokratien. Außerdem schließe der Machtwechsel in den USA nicht aus, dass Obama und Merkel sich weiterhin sehen. "Wir haben ja Reisefreiheit", sagte sie lächelnd.

US- Geheimdienstkoordinator Clapper erklärte seinen Rücktritt

Unbterdessen ist der Chefkoordinator der US- Geheimdienste, James Clapper, seinen Rücktritt erklärt. Clapper teilte am Donnerstag vor dem Kongress in Washington mit, er habe sein Rücktrittschreiben am Mittwochabend abgeschickt. Der langjährige Geheimdienstexperte war von US- Präsident Barack Obama ernannt worden und hatte sein Amt 2010 angetreten.