Nur Stunden nach Mord Massenschlägerei in Karlau

Als wäre der Zellenmord in der Grazer Justizanstalt Karlau am Dienstagabend nicht genug gewesen, gab es nur Stunden später am Mittwoch eine Massenschlägerei: 15 Insassen sollen im Spazierhof aufeinander losgegangen sein, einer wurde schwer verletzt. Justizwache- Gewerkschaftschef Albin Simma fordert mehr Personal.