Nur ein Polizei- Streifenwagen für 40.000 Wiener

Nur ein Funkwagen und jeweils ab dem 15. des Monats ein Bus, das ist die Fahrzeug- "Flotte", die sich die Polizisten auch noch mit dem Wachzimmer in der Quadenstraße teilen dürfen. Mehr steht der Inspektion Seestadt nicht zur Verfügung. "Wenn der eine Wagen gerade gebraucht wird, sollten Polizisten wohl mit Bus, U- Bahn oder mit dem Privatradl rausfahren, sollte es zu einem weiteren Einsatz kommen", kritisiert FPÖ- Stadtrat Toni Mahdalik.

"Drohungen und Attacken auf Opfer"

Dabei brodelt es schon gewaltig in der Seestadt. "Zahlreiche Vorfälle und zuletzt der Angriff eines elfjährigen Tschetschenen auf einen gleichaltrigen Schüler machen deutlich, dass das Wachzimmer personell und wagentechnisch unterausgestattet ist", sagt Bezirksrat Lukas Mahdalik (FPÖ). Die Mutter des verprügelten Buben ist alarmiert: Nachdem der Tschetschene ins Krisenzentrum geholt wurde, kam es durch dessen Freunde zu Drohungen und Attacken auf das Opfer. "Es kann nicht sein, dass mein Sohn Angst haben muss, in die Schule zu gehen", sagt Natalia K.

Mutter Natalia K. am Krankenbett von Sohn William (11) Foto: Gerhard Bartel

FPÖ- Resolution angenommen

Gewalt und Sicherheit in dem weitläufigen Gebiet beschäftigen nun jedenfalls den ganzen Bezirk. Das ist nötig, "um dort und in Eßling für mehr Sicherheit zu sorgen", so Lukas Mahdalik. Einstimmig wurde die FPÖ- Resolution für zehn zusätzliche Beamte und einen zweiten Funkwagen angenommen. Fraglich nur, ob diese je kommen werden.

Lukas Mahdalik Foto: FPÖ

Maida Dedagic, Kronen Zeitung