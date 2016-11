Nur 1:1! Bayern stolpert gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund verbesserte sich durch ein 5:2 beim weiterhin kriselnden Tabellenletzten Hamburger SV zumindest vorerst an die fünfte Stelle, Bayer Leverkusen schob sich dank eines Heim- 3:2 über Darmstadt auf Rang sieben. Wolfsburg gewann in Freiburg mit 3:0, das Duell der österreichischen Teamspieler bei Ingolstadt (Markus Suttner, Lukas Hinterseer) gegen Augsburg (Martin Hinteregger) endete 0:2.

Alaba nicht in Startelf

Während das ÖFB- Trio in Ingolstadt in der Startformation stand, wurde David Alaba beim Bayern- Remis gegen Hoffenheim erst in der 82. Minute eingewechselt. Auch andere Stammspieler wie Thomas Müller oder Philipp Lahm waren vor den Augen von Österreichs Tennis- Ass Dominic Thiem, der in der Allianz Arena Platz nahm, zunächst nur Ersatz.

Die so wie Bayern und Leipzig in dieser Liga- Saison noch ungeschlagenen Hoffenheimer gingen in der 16. Minute durch einen sehenswerten Schuss von Kerem Demirbay in Führung. Der Ausgleich der in Ozean- Müll- Dressen gewandeten Gastgeber entsprang einem Eigentor von Steven Zuber (34.). Im Finish ließen die Münchner einige gute Chancen auf den Sieg aus.

Dortmund verschärft HSV- Krise

Durch den Patzer der Bayern verringerten die Dortmunder den Rückstand auf den Rivalen auf sechs Zähler. Der BVB hatte in Hamburg vor den Augen der seit Samstag 80- jährigen Clublegende Uwe Seeler leichtes Spiel, wobei ausgerechnet Pierre- Emerick Aubameyang zum großen Helden avancierte. Der zuletzt wegen eines unerlaubten Mailand- Trips suspendierte Stürmer traf in der 4., 23., 27. und 48. Minute, den fünften Dortmunder Treffer steuerte Ousmane Dembele (77.) bei.

Foto: AP

Die Ehrentreffer der teilweise inferioren Hamburger, denen der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga droht, gelangen Nicolai Müller in der 55. und 81. Minute. Ein vermeintliches Tor von HSV- Profi Michael Gregoritsch wurde in der 60. Minute wegen eines angeblichen Foulspiels des ÖFB- Stürmers aberkannt.

Assist von Baumgartlinger

Sein Nationalteam- Kollege Julian Baumgartlinger bereitete bei Leverkusens 3:2 gegen Darmstadt den zweiten Bayer- Treffer durch Julian Brandt mit einem Idealpass vor. Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan saßen bei den Siegern auf der Bank.

Über einen Erfolg durfte sich auch Martin Hinteregger freuen - der Innenverteidiger gewann mit Augsburg in Ingolstadt nach Treffern von Raul Bobadilla (85.) und Halil Altintop (90.) mit 2:0. Der Vorsprung seines Vereins auf den Vorletzten Ingolstadt, der so wie der HSV nur bei zwei Punkten hält, beträgt bereits neun Zähler.

Deutsche Bundesliga, 10. Runde:

Freitag

Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach 3:0

Samstag

Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1

Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:3

Bayer 04 Leverkusen - SV Darmstadt 3:2

FC Ingolstadt 04 - FC Augsburg 0:2

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 18.30 Uhr

Sonntag

RB Leipzig - FSV Mainz 05 15.30 Uhr

FC Schalke 04 - Werder Bremen 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 10 7 3 0 18 24 2. Leipzig 9 6 3 0 11 21 3. Hoffenheim 10 5 5 0 7 20 4. Hertha BSC 10 6 2 2 7 20 5. Dortmund 10 5 3 2 13 18 6. Köln 9 5 3 1 10 18 7. Leverkusen 10 5 1 4 1 16 8. E. Frankfurt 9 4 3 2 5 15 9. Freiburg 10 5 0 5 -3 15 10. Mainz 9 4 2 3 1 14 11. Gladbach 10 3 3 4 -5 12 12. Augsburg 10 3 2 5 -4 11 13. Wolfsburg 10 2 3 5 -4 9 14. Schalke 04 9 2 2 5 -1 8 15. Darmstadt 10 2 2 6 -10 8 16. Bremen 9 2 1 6 -13 7 17. Ingolstadt 10 0 2 8 -14 2 18. Hamburg 10 0 2 8 -19 2