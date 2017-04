Nun getöteter Polizist überlebte Bataclan- Terror

Die Organisation Flag!, in der Jugele Mitglied war, schrieb auf Twitter: "Wir werden dich niemals vergessen. Ruhe in Frieden, Xavier."

"Engagierter und hilfsbereiter Kollege"

Jugele wäre im Mai 38 Jahre alt geworden. Seine Kollegen haben ihn als "engagierten" und "hilfsbereiten" Kameraden in Erinnerung, wie französische Medien berichten. Der 37- Jährige hinterlässt einen Lebensgefährten, mit dem er "ein schönes Leben geführt hatte".

Im November 2015 gehörte Jugele zu jenen Polizisten, die nach der Terrorserie mit 130 Todesopfern und über 300 weiteren Verletzten, schwer bewaffnet auf im Einsatz stand. Als ein Jahr später die Konzerthalle feierlich wiedereröffnet wurde, erklärte er gegenüber dem "People"- Magazin: "Ich besuche diese Eröffnung, um unsere Werte zu verteidigen. Mit diesem Konzert feiern wir das Leben und sagen Nein zu Terroristen!"

90 Menschen kamen allein beim Anschlag auf das Konzerthaus Bataclan ums Leben. Foto: APA/EPA/YOAN VALAT

Karim Cheurfi soll jener Mann sein, der das Leben des 37- Jährigen beendet hat. Der vorbestrafte Franzose, der wenige Augenblicke nach seinem Angriff von Kameraden des getöteten Polizisten erschossen wurde, soll im Namen des Islamischen Staates gehandelt haben. Bei ihm wurde ein Schreiben gefunden, in dem die Terrormiliz verteidigt wird, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Zudem reklamierte der IS die kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl verübte Attacke für sich in Anspruch.

Dieses Foto soll den Paris-Attentäter zeigen. Foto: AP

Cheurfi war als radikaler Islamist bisher nicht aufgefallen. Er war aber 2005 wegen mehrfachen versuchten Mordes - unter anderem an einem Polizisten und an einem Polizeischüler - zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vor zwei Monaten wurde er erneut festgenommen, weil er Polizistenmorde geplant haben soll. Aus Mangel an Beweisen kam er allerdings wieder frei.