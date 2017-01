Novota muss weg: "Aber nicht gegen Rapid spielen!"

Erst im Dezember 2015 hatte Rapid den Vertrag mit Novota bis Juni 2018 verlängert, ihn als "wichtigen Teil unseres Teams" bezeichnet. Ein Jahr später ist alles anders, der Slowake praktisch Geschichte. "Ich bin nicht überrascht, es hat sich abgezeichnet", erklärt der 33- Jährige nüchtern.

"Mehr als ein Klub!"

Und zeigt dabei keine Spur von Groll: "Ich wurde hier in den über fünf Jahren immer mit Respekt behandelt, war selbst stets loyal. Das wird immer so bleiben. Rapid ist mehr als bloß ein Klub für mich. Ein Verein, mit dem ich mich komplett identifizieren kann."

Novota gesteht, "dass es keine einfache Situation ist". Ein konkretes Angebot liegt nicht vor, lose Kontakte "zu zwei, drei Klubs im Ausland" gibt es. Nicht aus seiner Heimat Slowakei und nicht aus Österreich.

Eine Fortsetzung der Karriere in der heimischen Bundesliga schließt er ohnehin aus: "Ich will nicht gegen Rapid spielen. Das ist für mich nicht vorstellbar." Novota, der seit Sommer 2011 142 Pflichtspiele für Grün- Weiß absolvierte, hofft auf einen Transfer noch im Winter: "Ich will nicht den Vertrag hier in Wien aussitzen müssen."

Test gegen Traiskirchen

Am Mittwoch bestreitet das Team von Damir Canadi den zweiten Test, trifft auf dem Trainingsplatz des Happel- Stadions auf Ostligist Traiskirchen (17 Uhr).

Christian Reichel, Kronen Zeitung