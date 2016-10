Notverordnung: SPÖ- Niessl "ausdrücklich dafür"

In dem Schreiben an das Innenministerium, das krone.at vorliegt, spricht die burgenländische Landesregierung von einer Situation, die "bei gleichbleibender oder steigender Anzahl" an Asylanträgen eine Gefährdung für die Grundversorgung, den öffentlichen Verkehr und viele andere Bereiche mit sich brächte. In diesem Zusammenhang ist von einer "enormen budgetären Belastung" die Rede.

Die Erlassung wird "ausdrücklich begrüßt". Foto: "Krone", Klemens Groh

Bereits im Zuge des Flüchtlingsansturms im Vorjahr seien die Ressourcen "an ihre Grenzen" gestoßen. "Die in den Erläuterungen angeführte Anspannung des Sozialbudgets im Bereich der Länder ist auf die dramatisch hohe Zahl an Schutzsuchenden zurückzuführen und in Hinkunft finanziell kaum zu bewältigen", führt die Landesregierung weiter aus.

Migrationskrise brachte im Burgenland "enorme budgetäre Belastungen für die Grundversorgung". Foto: "Krone", Klemens Groh

Auch Niederösterreich für rasche Verordnung

Auch die Landesregierung von Niederösterreich ist überzeugt, dass die Notverordnung möglichst rasch kommen sollte. "Schon die Schaffung von mehr als 1000 neuen Quartierplätzen muss als nicht möglich bewertet werden, ohne hier in den Gemeinden auf massivsten Widerstand zu stoßen", heißt es in der Begutachtungsstellungnahme des Landes.

Man fürchtet "Engpässe" im Falle eines neuerlichen Zustroms an Schutzsuchenden. Foto: "Krone", Klemens Groh

Nach langem Hin und Her hatte sich die Koalition zwar Anfang September auf einen gemeinsamen Notverordnungs- Text geeinigt. Doch bezüglich des Zeitpunkts gibt es weiterhin keine einheitliche Linie. Während die ÖVP - allem voran das Innenressort - auf eine baldige Aktivierung drängt, möchte Kanzler Kern abwarten. Denn seiner Ansicht nach ist es gar nicht so sicher, dass der Grenzwert von 37.500 Asylanträgen heuer überhaupt erreicht wird.

Foto: APA/HARALD SCHNEIDER, APA/dpa/Michael Kappeler

Hilfsorganisationen finden kein gutes Haar am Entwurf

Derzeit befindet sich der Entwurf zur geplanten Notverordnung in seiner Begutachtungsphase. Vor allem Menschenrechts- und Hilfsorganisationen lassen in ihren Begutachtungsstellungnahmen kein gutes Haar am vorgelegten Text. So kritisiert etwa das Rote Kreuz, dass der Entwurf keine objektiven Kriterien, wann und wodurch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie der Schutz der inneren Sicherheit gefährdet sein könnte, enthalte.

Dies liege weitestgehend im freien Ermessen der Regierung, was bedenklich im Hinblick auf den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit sei. Für das Rote Kreuz gibt es kein Anzeichen für eine ernsthafte oder besorgniserregende Notsituation, umso mehr als derzeit sogar ein Überangebot von Unterbringungsplätzen bestehe.