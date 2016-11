Noten nach Irland- Pleite: Wimmer der Schwächste!

Ö zcan 2

Ein Tor durch die Beine - bitter, vor allem, wenn man davor und danach kaum beschäftigt wurde.

Foto: GEPA

Klein 2

Nicht immer im Bilde, hektische Aktionen im Ballbesitz bremsten seinen Zug nach vorne.

Dragovic 2

Das Reservistendasein in Leverkusen nagt offenbar an seinem Selbstvertrauen - Drago wirkte an früheren Tagen eindeutig stabiler.

Hinteregger 3

Robust, abgebrüht in den Zweikämpfen, hatte aber im Spielaufbau schon stärkere Leistungen gezeigt.

Wimmer 1

Echte Außenverteidiger bewegen sich anders. Oder, Herr Koller? Und: Was ritt ihn bei seinem fatalen "Kniefall" vor dem 0:1?

Baumgartlinger 3

Der Kapitän versuchte als Antreiber, das sinkende Schiff auf Kurs zu halten.

Foto: GEPA

Alaba 2

Ließ sich oft weit zurückfallen, um den Aufbau zu steuern. Wie gehabt: Eine Melange zwischen wenig Licht und viel Schatten.

Schöpf 2

Bemüht, kam bei seinem Startelf- Debüt aber nicht so zur Geltung wie zuletzt bei Schalke.

Sabitzer 2

Sein Lattenheber fällt in die Kategorie Pech. Übertrieb das Kurzpassspiel.

Arnautovic 3

Der Mann für den Überraschungsmoment im österreichischen Spiel - nur hätte er viel mehr forciert werden müssen.

Foto: GEPA

Janko 2

Die vielen Luftduelle mit Duffy werden heute für einen Brummschädel sorgen - er teilte auch aus, aber leider nicht als Torjäger.

Schaub 2

Stellte sich gleich mit einem guten Schuss vor - das war’s aber auch schon.

Harnik, Ilsanker 0

NOTENSCHLÜSSEL:

6 Weltklasse

5 sehr stark

4 stark

3 solide

2 schwach

1 nicht sein Tag

0 zu kurz eingesetzt