Norwegens Herren holen neuntes WM- Gold in Serie

An Norwegens Herren- Langlaufstaffel war auch bei der WM in Lahti kein Vorbeikommen. Didrik Tönseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby und Finn Haagen Krogh eroberten am Freitag über 4 mal 10 Kilometer die neunte Goldmedaille für Norge in dieser Disziplin in Serie. Krogh hielt im Finish Doppel- Weltmeister Sergej Ustjugow um 4,6 Sekunden auf Distanz.