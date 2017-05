Nordrhein- Westfalen: Riesenpleite für Rot- Grün

Nach Berechnungen der Fernsehsender ARD und ZDF kommt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet auf 34,5 Prozent und liegt damit gut acht Punkte über ihrem Ergebnis von 2012 (26,3 Prozent). Die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft stürzt von zuvor 39,1 Prozent auf 30,5 Prozent ab.

Drittstärkste Partei ist die FDP (Liberale) mit 12 Prozent. Die bisher in einer Koalition mit der SPD regierenden Grünen fallen auf 6,0 Prozent (2012: 11,3), die Linke muss mit 5,0 Prozent um ihren Einzug ins Landesparlament zittern. Die rechtspopulistische AfD erreicht nach den Prognosen 7,5 Prozent. Die erst 2013 gegründete Partei zieht damit in das 13. Landesparlament in Folge.

Spitzenkandidat der AfD in Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell, und seine Ehefrau Foto: APA/dpa/Marius Becker

Schwerer Schlag für Martin Schulz

Die Wahl im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland mit mehr als 13 Millionen Stimmberechtigten gilt als wichtigster Stimmungstest vor der nationalen Wahl am 24. September. Das Ergebnis ist ein schwerer Schlag für SPD- Kanzlerkandidat Schuz, der Kanzlerin Angela Merkel herausfordern will. Die CDU- Vorsitzende kämpft bei der Bundestagswahl im Herbst um eine vierte Amtszeit als deutsche Regierungschefin.

Für die SPD ist es nach den Wahlen in Saarland im März und in Schleswig- Holstein am vorigen Sonntag die dritte Niederlage bei Landtagswahlen in Folge. Nach der Nominierung des früheren EU- Parlamentspräsidenten Schulz Anfang des Jahres hatte sie zunächst einen Höhenflug in den Umfragen erlebt, der "Schulz- Effekt" flaute aber rasch wieder ab. In nationalen Umfragen liegen Merkels Christdemokraten wieder weit vor der SPD.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Nordrhein- Westfalen mit seinen industriellen Zentren ist eine traditionelle SPD- Hochburg. In den vergangenen 50 Jahren hatte die CDU nur fünf Jahre lang (2005- 2010) den Ministerpräsidenten gestellt.