Nordkoreas Raketentest: USA beantragen UN- Sitzung

Dabei habe es sich - krone.at berichtete - um ein neues Geschoss mit mittlerer bis längerer Reichweite gehandelt, das mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könne. Die USA kündigten bereits eine entschlossene Reaktion wie womöglich weitere Sanktionen an. Eine Eskalation solle aber vermieden werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Nordkorea trotz internationaler Sanktionen mehr als zwanzig Raketentests und zwei Atomtests absolviert - so viel wie nie zuvor - und damit gegen UN- Resolutionen verstoßen.

In Südkorea reagiert man angesichts eines neuen Raketentests in Nordkorea besorgt. Foto: AFP

Rakete stürzte nach 500 Kilometern ins Meer

Nordkorea teilte am Montag über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit, der Test der Rakete vom Typ Pukguksong- 2 sei erfolgreich gewesen. Machthaber Kim Jong- un habe ihn persönlich überwacht. Die Rakete sei zum Schutz der Nachbarländer in einem steilen Winkel gestartet worden.

Sie wurde im Westen des abgeschotteten Landes abgefeuert und stürzte nach rund 500 Kilometern östlich der Küste ins Japanische Meer. Südkoreanischen Militärvertretern zufolge erreichte sie eine Höhe von 550 Kilometern. Zuletzt hatte Nordkorea im Oktober zwei Raketen getestet. Dabei handelte es sich um Mittelstrecken- Raketen vom Typ Musudan. Nach Angaben der USA und Südkoreas waren beide Versuche gescheitert.

Archivbilder eines Raketentests auf einem Bildschirm in Seoul Foto: AFP

Raketentest wurde international verurteilt

Der neue Test wurde international verurteilt. Man habe mit einer solchen Provokation nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump gerechnet, sagte Regierungsberater Stephen Miller am Sonntag in Washington. "Das war keine Überraschung."

Die vitalen Bündnisse der USA in der Pazifik- Region würden gestärkt. Ein Anwachsen der Feindseligkeiten, die man in den vergangenen Jahren in Nordkorea beobachtet habe, solle vermieden werden. Die US- Regierung will nun unter anderem China dazu drängen, seinen Einfluss stärker geltend zu machen, um Nordkorea Einhalt zu gebieten.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel warf Nordkorea vor, auch 2017 seine Völkerrechtsbrüche fortzusetzen. Er forderte die kommunistische Führung in Pjöngjang auf, "zur Vernunft zu kommen und alle Sicherheitsratsresolutionen in vollem Umfang zu respektieren."