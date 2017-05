Nordkorea warnt USA vor einem Atomkrieg

Nordkorea hat den Vereinigten Staaten nach Testflügen der US- Luftwaffe vorgeworfen, einen Atomkrieg zu riskieren. Die Flüge zweier US- Bomber über die koreanische Halbinsel bedeuteten eine "rücksichtslose militärische Provokation", kommentierte Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Dadurch gerate die Lage näher an den Rand eines Atomkriegs.