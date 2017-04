Nordkorea provoziert mit Rakete Richtung Japan

Der Abschuss sei um 6.42 Uhr früh (Dienstag 23.42 Uhr MESZ) erfolgt, erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium. Die US- Armee bestätigte den Abschuss einer ballistischen Rakete durch Nordkorea. Es habe sich um eine Mittelstreckenrakete vom Typ KN- 15 gehandelt, die "keine Gefahr für Nordamerika" dargestellt habe. Die US- Armee bekannte sich dazu, weiter "mit unseren Verbündeten Republik Korea und Japan zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten."

Tillerson: "USA haben genug über Nordkorea gesprochen"

US- Außenminister Rex Tillerson, der vor Wochen schon über militärische Optionen gegen Nordkorea sinniert hatte, erklärte: "Die USA haben genug über Nordkorea gesprochen. Wir geben keinen weiteren Kommentar ab." US- Präsident Trump hat einen harten Kurs gegenüber der Regierung in Nordkorea angekündigt, die seit Jänner 2016 auch schon zweimal Atomwaffen testen ließ. Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte am Mittwoch vor Journalisten, Nordkorea sei ein Test für die chinesisch- amerikanischen Beziehungen. Trump hatte zuvor in einem Zeitungsinterview mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht. Wenn China nicht in der Lage sei, das Problem zu lösen, "dann werden wir es tun." Am Donnerstag und Freitag trifft der US- Präsident Xi Jingping in seinem Privatressort in Florida.

US-Außenminister Rex Tillerson Foto: The Associated Press

Tokio: "Extrem problematische Aktion"

Anfang März hatte Nordkorea vier Raketen abgeschossen, die zum Teil 1000 Kilometer weit geflogen und nur rund 300 Kilometer vor der japanischen Küste im Meer gelandet waren. Der japanische Regierungssprecher Yoshihide Suga bezeichnete den Abschuss am Mittwoch als "extrem problematische Aktion." Japan könne die wiederholten Brüskierungen durch Nordkorea nicht tolerieren und habe Protest eingelegt. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, er werde eng mit Südkorea und den USA in Sachen Sicherheit zusammenarbeiten.