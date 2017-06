Nordkorea lässt US- Studenten Otto Warmbier frei

Die Führung in Nordkorea hatte Warmbier Straftaten gegen den Staat vorgeworfen. Laut nordkoreanischen Staatsmedien gab Warmbier nach seiner Festnahme zu, eine politische Botschaft aus einem Mitarbeiterbereich seines Hotels in Pjöngjang entwendet zu haben. Demnach hatte ihn die Mutter eines Freundes, eine Methodistin, um "eine Trophäe" gebeten. Sie habe ihm ein Auto im Wert von 10.000 Dollar (rund 9000 Euro) oder für den Fall seiner Festnahme 200.000 Dollar (knapp 180.000 Euro) für seine Familie versprochen.

Foto: AP

"Der schlimmste Fehler meines Lebens"

Der junge Mann war den nordkoreanischen Angaben zufolge mit einem Touristenvisum eingereist, um die "Fundamente der Einheit des Landes" zu erschüttern. Dabei habe der Student "unter der Anleitung der US- Regierung" gehandelt. Bei der geplanten Ausreise nach Peking Anfang Jänner wurde er festgenommen. Nach seiner Festnahme sprach Warmbier bei einer Pressekonferenz Ende Februar 2016 vor in- und ausländischen Journalisten in Pjöngjang unter Tränen vom "schlimmsten Fehler meines Lebens".

Foto: AP

Warmbier wurde daraufhin im März des Vorjahres zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, 17 Monate davon verbüßte er. Er sei bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, hieß es in der Erklärung von US- Außenminister Tillerson. Demnach ist der US- Außenminister in Gesprächen mit der Führung in Nordkorea, um die Freilassung von drei weiteren US- Bürgern zu erreichen.

Die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang sind derzeit wegen des Streits um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm äußerst angespannt. US- Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Jänner den Druck auf das nordkoreanische Regime erhöht. Seine Regierung schloss auch ein militärisches Vorgehen nicht aus.