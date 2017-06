Nordkorea feuerte erneut mehrere Raketen ab

Nach seinen weltweit verurteilten Tests verschiedener ballistischer Raketen in den vergangenen Monaten hat Nordkorea erneut mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Diese seien Donnerstagfrüh nach dem Start von der Ostküste nahe der Hafenstadt Wonsan etwa 200 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium in Seoul mit.