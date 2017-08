Nordkorea besitzt nun Atombomben für Raketen

Der Regierung in Pjöngjang ist einem Bericht der "Washington Post" zufolge gelungen, einen atomaren Sprengkopf zu entwickeln, der klein genug ist, um damit Raketen zu bestücken. Diese Informationen konnte der Geheimdienst DIA (Defence Intelligence Agency) gewinnen. Ein in Tokio veröffentlichtes Weißbuch des japanischen Verteidigungsministeriums kommt zu dem gleichen Schluss. Nordkorea sei damit einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer vollwertigen Atommacht.

Foto: AP

Ob der kommunistische Staat den Atomsprengkopf bereits getestet hat, ist unbekannt. Nordkorea hatte zwar schon letztes Jahr verkündet, es habe einen solchen Test erfolgreich durchgeführt, dies konnte aber aus unabhängigen Quellen nicht bestätigt werden. Damals verfügte das Regime noch nicht über Interkontinentalraketen.

Trump: "Feuer, Wut und Macht" gegen Nordkorea

Die USA reagierten auf diese neuen Erkenntnisse mit der indirekten Androhung militärischer Gewalt. Wenn Nordkorea seine Drohungen fortsetze, werde diesen "begegnet mit Feuer, Wut und Macht, wie die Welt es so noch nicht gesehen hat", sagte Trump am Dienstag.

Donald Trump Foto: AP

Auch Nordkorea versuchte, die USA einzuschüchtern. Die Streitkräfte zögen eine solche Attacke auf die US- Pazifikinsel Guam "ernsthaft in Erwägung", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Laut einem Sprecher der nordkoreanischen Armee könne der Plan "jederzeit" ausgeführt werden, sobald Staatschef Kim Jong Un die Entscheidung dazu treffe.

Auf Guam ist die US- Luftwaffenbasis Anderson stationiert, von der die Vereinigten Staaten immer wieder strategische Bomber des Typs B- 1 zu Militärmanövern in Richtung koreanische Halbinsel entsendet haben. In Erwägung gezogen wird demnach ein Angriff mit ballistischen Raketen des Typs Hwasong- 12, um die US- Stützpunkte auf Guam und die dort stationierten Bomber in Schach zu halten - schließlich sei die Insel der potenzielle "Ausgangspunkt für eine Invasion in Nordkorea".

Nordkorea lässt keine Gelegenheit aus, um die angebliche Schlagkraft seines Militärs zu zeigen. Foto: AP

Nordkorea droht "totalen Krieg" an

Begründet wurde die Drohung Pjöngjangs mit der Mobilisierung des US- Atomwaffenarsenals sowie den jüngsten US- Raketentests und Übungen mit Langstreckenbombern über Südkorea. "Solche Militärmanöver der USA könnten in der momentan extrem heiklen Situation auf der koreanischen Halbinsel einen gefährlichen Konflikt provozieren", hieß es.

In einer weiteren Stellungnahme kündigte ein nordkoreanischer Militärsprecher laut KCNA an, auf einen möglichen "Präventivkrieg" der US- Streitkräfte mit einem "totalen Krieg" zu reagieren, der "sämtliche Stützpunkte des Gegners ausrotten wird, auch auf dem US- Festland".

Foto: AP

Der gefährlichste Konflikt der Welt

Der Konflikt mit dem kommunistisch regierten Land gilt als der derzeit gefährlichste der Welt. Japan und Südkorea sind Verbündete der USA, dem Erzfeind der Führung in Pjöngjang. Beide Länder fühlen sich durch das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas zunehmend bedroht.

Trotz aller Verbote des UN- Sicherheitsrates sowie aller Warnungen hatte Nordkorea am 28. Juli eine Interkontinentalrakete getestet . Diese hatte nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern. Als Reaktion auf den Raketentest verhängte der UN- Sicherheitsrat am Wochenende die bisher schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea .

Nordkoreas Staatschef Kim hatte nach dem Test gesagt, das Festland der USA sei jetzt in Reichweite. Nach Einschätzung amerikanischer Experten wäre eine solche Rakete in der Lage, auch Städte wie Los Angeles oder Chicago zu erreichen.