Norbert Hofer heute im krone.at- Livetalk

Nach der finalen TV- Konfrontation mit Van der Bellen am Donnerstagabend im ORF trat Hofer am Freitag beim Wahlkampf- Abschluss der FPÖ vor das Mikrofon. Im Anschluss an die Veranstaltung in der Wiener Börse, bei der sich Hofer besinnlich gab, wird der Präsidentschaftskandidat noch im krone.at- Newsroom mit Moderator Gerhard Koller sprechen.

Video: So heftig war die letzte TV- Konfrontation im ORF

Video: ORF

Bei Hofers Abschluss in der Wiener Börse trat wie schon bei den bisherigen Wahlkampfveranstaltungen auch FPÖ- Parteichef Heinz- Christian Strache ans Mikrofon. Anders als gewohnt sprach Strache diesmal aber nur einleitende Worte und gab sich dabei erwartungsgemäß zuversichtlich, mit seiner Partei am Sonntag den Wahlsieg verbuchen zu können.

Heinz-Christian Strache mit Norbert Hofer Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT

Van der Bellen darf sich indessen bei seinem Finish in der "Lloonbase 36" in Favoriten über Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) als Hauptredner freuen. Van der Bellen hatte sich bereits in der Vorwoche den Fragen im krone.at- Livetalk gestellt. Dabei überraschte er mit der Ansage, dass er FPÖ- Chef Strache durchaus als nächsten Bundeskanzler angeloben würde - wenn sich dieser zu einem proeuropäischen Kurs bekennt.

Video: Alexander Van der Bellen im krone.at- Livetalk