NÖ: Zwölf Bewohner aus Flammen gerettet

Mehrere Verletzte hat ein Wohnungsbrand am Freitagmorgen in Niederösterreich gefordert. Das Feuer war gegen 8 Uhr im fünften Stock eines Mehrparteienhauses in Wr. Neudorf ausgebrochen. Eine Wohnung stand in Vollbrand, im Stiegenhaus breitete sich massiver Rauch aus, teilte NÖ- Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Zwölf Bewohner waren zum Teil von den Flammen eingeschlossen und mussten von den Florianis gerettet werden.